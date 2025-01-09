Популярная блогерша умерла от нелепой причины во время ужина: что случилось

Коротко:
- Молодая женщина умерла за ужином
- Что с ней случилось
Популярная инфлюенсер из США умерла после того, как сообщается, подавилась во время ужина и у нее случился сердечный приступ на глазах у ее семьи.
По данным The Daily Mail, Кэрол Акоста, 27 лет, известная в сети как Killadamente, обедала в нью-йоркском ресторане.
"Я люблю тебя, сестра, и всегда буду любить тебя", — написала в своих социальных сетях ее сестра.
Семья Акосты еще не получила результаты вскрытия, но считается, что она умерла от предполагаемой остановки сердца и дыхания после удушья во время еды. Двоюродный брат звезды заявил вчера вечером: "Я знаю, что все хотят знать, что произошло, но мы все еще не уверены и ждем результатов вскрытия", - написал он тогда.
"Все, что я знаю, это то, что она ужинала как обычно, и стала задыхаться и ей стало трудно дышать. У нее случился какой-то приступ, ее отвезли в больницу, но спасти ее не смогли", - добавил он.
Акоста была известна тем, что публиковала контент о позитивном отношении к телу и делилась мотивирующими сообщениями против стереотипов о теле.
Она сама публично говорила о том, что в детстве подвергалась издевательствам из-за своего веса.
Интернет-сенсация выпустила песню в 2017 году под названием "Me Amo y No Me Importa", что на английский переводится как "Я люблю себя и мне все равно".
Песня начиналась так: "Я другая, и меня называют Killadamente. Даже если я падаю, я внезапно встаю снова, я смелая, я немного высокомерная. Я много забочусь о себе, потому что я та, кто может постоять за себя".
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