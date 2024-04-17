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Популярная американская актриса сообщила об агрессивной форме рака груди

Алена Кюпели
17 апреля 2024, 20:15
Она выявила свой рак благодаря простому тесту.
Оливия Ман рассказала о своей болезни
Оливия Ман рассказала о своей болезни / Коллаж Главред, фото Instagram

Голивудская актриса Оливия Манн призналась в том, что ей диагностировали рак.

По информации еNews, 43-летняя женщина рассказала, что годом ранее у нее диагностировали рак груди. Оливия вспоминает тот период своей жизни, включая свои страхи и медицинские процедуры, которые она прошла.

"Я не была той, кто был одержим смертью или каким-либо образом боялась ее", — сказала Оливия, у которой есть двухлетний сын Малкольм от бойфренда Джона Мулани.

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Кто такая Оливия Манн?

Лиза Оливия Манн - американская актриса, комедиантка, модель, телеведущая и писательница, сообщает "Википедия".

Но она также отмечает, что наличие маленького ребенка дома сделало все еще более ужасающим.

"Вы понимаете, что раку все равно, кто вы; ему все равно, есть ли у вас ребенок или есть ли у вас время. Он приходит к вам, и у вас нет другого выбора, кроме как столкнуться с этим лицом к лицу", - говорит она.

Актрисе пришлось противостоять двустороннему раку молочной железы, в частности, быстро развивающемуся и агрессивному раку, называемому люминальным. В течение 30 дней после постановки диагноза Оливия перенесла диссекцию лимфатических узлов, процедуру для соска — хирургическую операцию. Процесс, который сохраняет соски перед реконструкцией груди, а также двойную мастэктомию.

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