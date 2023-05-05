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Популярная американская актриса Мег Райан удивила жутким видом

Алена Кюпели
5 мая 2023, 15:18 обновлено 5 мая, 15:27
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Мег Райан появляется на публике очень редко. На этот раз она шокировала поклонников внешним видом.
Мег Райан
Мег Райан / Скриншот YouTube

Американская комедийная актриса, звезда многих голливудских фильмов Мег Райан шокировала своим видом, впервые за долгое время появившись на публике.

По информации The Daily Mail, 61-летняя актриса, которую не фотографировали с ноября прошлого года, показалась невероятно постаревшей и опухшей, когда пришла поддержать друга Майкла Дж. Фокса на показе его предстоящего документального фильма "Все еще".

Мэг, которая долгое время отрицала какие-либо пластические операции или улучшения, ранее могла похвастаться более пухлыми губами и кожей без морщин, обрамленной ее фирменными светлыми локонами. Теперь же, актриса выглядит жертвой неудавшейся пластической операции.

видео дня

Внешний вид актрисы сильно изменился за эти годы, породив множество слухов о том, что она сделала или не сделала.

Видео о том, как выглядит Мег Райан

"Честно говоря, я не обращаю особого внимания", — сказала она журналу Porter в 2015 году, когда ее спросили о слухах, связанных с ее пластической операцией.

"Сегодня в мире много ненависти. Так легко судить. Представьте, что вы ненавистник, как глупо", - философски заметила она.

Фото изменившейся до неузнаваемости актрисы Мег Райан можно посмотреть тут>>>

В 2016 году пластический хирург Марк Юссеф проанализировал ее лицо для журнала Hollywood Life и сказал, что, по его мнению, у нее "слишком много" изменений.

"Самое очевидное, что она сделала, — это какой-то наполнитель или жир на щеке", — сказал он.

"Это определенно слишком, потому что яблоко ее щеки слишком полное и слишком большое. Когда она улыбается, весь этот наполнитель перемещается вверх и делает ее глаза меньше.

Напомним, ранее появилась информация о том, что 36-летняя известная американская актриса Меган Фокс уже некоторое время не живет вместе со своим скандально известным женихом Колсоном Бэйкером (он же рэппер Machine Gun Kelly).

Ранее американская актриса и певица Элисон Портер, которая стала известной благодаря главной роли в фильме "Кудряшка Сью" (1991), вышла замуж за друга детства, свадьбу с которым считает своей судьбой.

Также стал известен вероятный пол второго ребенка певицы Рианны, которая огорошила фанатов новостью про беременность - папарацци поймали артистку за покупками для будущего малыша.

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