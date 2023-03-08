УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Попиарилась за счет дочери: запроданка Лорак показала сильно повзрослевшую девочку

8 марта 2023, 03:05
Софии уже 11 лет, и она, как и всякий подросток, меняется со скоростью света.
Ани Лорак и София Налчаджиоглу
Ани Лорак и София Налчаджиоглу спели дуэтом / instagram.com/anilorak

Певица-предательница украинского происхождения Ани Лорак продолжает нервировать кадрами своей беззаботной жизни, пока на ее родине идет война. О ней голосистая запроданка предпочитает молчать, чтобы ей не запретили строить карьеру в стране-агрессоре.

Лорак пишет песни на русском языке, снимает в клипах российских актеров и всячески избегает "скользких" тем, ведь она - "голубка мира". Впрочем, благородное звание, которое певица сама себе подарила, не мешает ей пиарить новую песню даже за счет своей дочери-подростка.

На странице Лорак в Instagram появилась сторис - видео, на котором она с 11-летней Софией вместе поют ее новый трек.

видео дня

Девочка взрослеет на глазах, и, увы, сейчас старается во всем подражать матери - она осветлила пряди волос и уложила их в прическу, одевается в стиле Лорак. Наследует София также и вокальную манеру опальной певицы, хоть сама обладает неплохим голосом и могла бы заняться поиском собственного "характера".

Напомним, Ани Лорак ранее, на 11-м месяце полномасштабной войны в Украине, которую развязала РФ, вспомнила, что она - украинка.

До того артистка-запроданка жаловалась на то, что она стала очень одинока и скучает по своим родственникам, которые, очевидно, остались в Украине. О том, что этих же родственников бомбит страна, которой она продалась, урожденная Каролина Куек пока умалчивает.

Интересно, что ее бывший муж, Мурат Налчаджиоглу, проявляет любовь и уважение к Украине - турецкий бизнесмен рассказал, почему остается в стране во время войны и занимается благотворительностью.

Другие новости:

шоу-бизнес Ани Лорак новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

03:20

Самый пышный и вкусный омлет в мире: необыкновенный рецепт из 3 ингредиентов

03:05

Попиарилась за счет дочери: запроданка Лорак показала сильно повзрослевшую девочкуВидео

02:35

Как правильно сажать лук весной: хитрый фокус – и урожай завалит закромаВидео

02:02

"Ни дня в трусах": напыщенная Волочкова получила по заслугамВидео

01:36

Военный эксперт объяснил, велик ли шанс атаки врагов на запорожском направленииВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

00:51

Почему 8 марта нельзя одевать старую одежду: приметы и что нельзя делатьВидео

00:10

Котлеты будут сочными, а их корочка – хрустящей: добавьте в фарш только один секретный ингредиентВидео

07 марта, вторник
23:55

Ненасытная рок-принцесса: Аврил Лавин закрутила новый роман сразу после разрыва помолвки

23:50

Как не выглядеть "теткой" в 50 лет: 7 вещей, с которыми нужно попрощаться и стать довольной собой

Реклама
23:37

В Грузии вспыхнули массовые протесты из-за "российского закона": что известно на данный моментВидео

23:13

Роман Цимбалюк. Почему Лукашенко обозвал ЗеленскогоВидеоблоги

23:10

"Я решила его соблазнить": Валюха ошеломила признанием о съемках в сериале СватыВидео

22:49

"Произошел слом, россияне готовятся к обороне": на фронте резкие изменения – военныйВидео

22:31

У Керема Бюрсина нет шансов: Ханде Эрчел закрутила роман с красавчиком-миллиардеромВидео

22:11

"Армия РФ может прорваться в другие города": Зеленский заявил о важности удерживания БахмутаВидео

21:49

Россия пытается навязать Украине "Минск-3": Данилов раскрыл подлый план оккупантовВидео

21:46

"Самый сложный этап": астролог назвала самые тяжелые для Украины дни в мартеВидео

21:37

"Что за чучело": россияне затравили неугомонного Киркорова и "выгнали" из РоссииВидео

21:22

Большинство из нас делает эти ошибки: стоит знать всего 9 правил, чтобы макароны не слипались

20:53

Генераторы и павербанки еще понадобятся: в Украину могут вернуться отключения светаВидео

Реклама
20:38

Снегопады и ливни устроят переполох в Украине: синоптики дали прогноз на ближайшие дниВидео

20:08

"Оппоненты Путина": в NYT сказали, кто мог взорвать "Северные потоки"Видео

19:46

"Пригожина просто использовали": Жданов заявил ,что "повар Путина" находится под угрозой ликвидацииВидео

19:27

"Украина победит РФ в этом году": швейцарский военный эксперт назвал победный месяцВидео

19:25

Дженна Ортега пришла на красную дорожку в грязном платье

19:20

Театральный март в Киеве: синий автомобиль Вертинского, коварство Ребрик и резня Витовской

19:20

Лысый в кепке на броневичкемнение

19:07

Законопроект о реформе градостроительства №5655 реализует антикоррупционную стратегию – глава НАПК Новиков

19:05

Большая трагедия: в боях под Бахмутом погиб легендарный Герой Украины "Да Винчи"Видео

18:45

Преданные как лебеди: ТОП-3 самых верных знака зодиака

18:45

"Будет катастрофические поражение РФ": астролог назвал точную дату капитуляции РоссииВидео

18:44

Зачем 9 марта обязательно клали лук и чеснок у кровати: приметы и что нельзя делать в опасный деньВидео

18:17

Одна и та же схема: экс-депутат Госдумы РФ рассказал о причинах провокации в Брянской областиВидео

18:14

Прикопали по-тихому: под Москвой обнаружили секретное кладбище ликвидированных в Украине вагнеровцев

17:40

"Получила самые тяжелые ранения": от российской ракеты умерла спикер ГСЧС Евгения ДудкаВидео

17:26

Будут радовать глаз весь сезон: какие цветы цветут всё лето и до поздней осениВидео

17:21

Что делать с малиной в марте: как подготовить кусты, чтобы крупно уродилиВидео

17:05

Состоялся большой обмен: Украина вернула домой 130 защитников из российского пленаВидео

17:01

Делали "хлопки" в РФ: в Киеве попрощались с четырьмя воинами, которые погибли в Брянской областиВидео

16:41

"С ног на голову": шоу Victoria`s Secret возвращается после 4-летней паузы в новом видеВидео

Реклама
16:40

Пора весеннего авитаминоза: как помочь организму справиться с недугомВидео

16:34

"Это был большой риск": Кирилл Буданов лично пошел на штурм позиций оккупантовВидео

16:13

Бывшая Кличко призналась в операции по уменьшению груди

16:13

ВСУ выбивают оккупантов дальнобойными ударами: эксперт назвал направление

16:03

У Зеленского впервые отреагировали на неадекватную истерику ЛукашенкоВидео

16:02

Блогерша-запроданка Стужук родила в воде четвертого ребенка

15:55

Какую ошибку совершают хозяйки при добавлении чеснока в плов: трюки, которые обречены на провалВидео

15:46

Кравец рассказала, как в дом ее дочери прилетела российская ракета

15:45

Шойгу назвал новую задачу оккупантов "после захвата Бахмута": раскатал губу еще большеВидео

15:39

Звезда "Игры престолов" тайно вышла замуж - жениха она встретила благодаря Захеру-Мазоху

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023Закуски
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода весна
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять