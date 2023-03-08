Софии уже 11 лет, и она, как и всякий подросток, меняется со скоростью света.

Ани Лорак и София Налчаджиоглу спели дуэтом / instagram.com/anilorak

Певица-предательница украинского происхождения Ани Лорак продолжает нервировать кадрами своей беззаботной жизни, пока на ее родине идет война. О ней голосистая запроданка предпочитает молчать, чтобы ей не запретили строить карьеру в стране-агрессоре.

Лорак пишет песни на русском языке, снимает в клипах российских актеров и всячески избегает "скользких" тем, ведь она - "голубка мира". Впрочем, благородное звание, которое певица сама себе подарила, не мешает ей пиарить новую песню даже за счет своей дочери-подростка.

На странице Лорак в Instagram появилась сторис - видео, на котором она с 11-летней Софией вместе поют ее новый трек.

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Девочка взрослеет на глазах, и, увы, сейчас старается во всем подражать матери - она осветлила пряди волос и уложила их в прическу, одевается в стиле Лорак. Наследует София также и вокальную манеру опальной певицы, хоть сама обладает неплохим голосом и могла бы заняться поиском собственного "характера".

Напомним, Ани Лорак ранее, на 11-м месяце полномасштабной войны в Украине, которую развязала РФ, вспомнила, что она - украинка.

До того артистка-запроданка жаловалась на то, что она стала очень одинока и скучает по своим родственникам, которые, очевидно, остались в Украине. О том, что этих же родственников бомбит страна, которой она продалась, урожденная Каролина Куек пока умалчивает.

Интересно, что ее бывший муж, Мурат Налчаджиоглу, проявляет любовь и уважение к Украине - турецкий бизнесмен рассказал, почему остается в стране во время войны и занимается благотворительностью.

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