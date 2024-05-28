Попал в крупные неприятности: молчун Игорь Николаев по уши в долгах

Российский певец Игорь Николаев, которая предпочитает молчать о страшном террористическом вторжении РФ в Украину, имеет долг перед налоговой – 119 тысяч рублей.
Как сообщают пропагандистские росСМИ, у артиста пять неоплаченных счетов, и он планирует погасить задолженность при помощи нового проекта.
"Николаев зарегистрировал товарный знак под названием "Третье сентября". Под этим брендом Игорь сможет предоставлять различные услуги и продавать товары. К примеру, Николаев может создать интернет-сервис для скачивания цифровой музыки, студию для производства рекламных видеороликов, компанию по продаже хлебобулочных изделий, телеканал и многое другое", - написали росСМИ.
Кто такой Игорь Николаев?
Игорь Николаев — советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, пианист, продюсер, актёр; народный артист Российской Федерации (2019).
С начала полномасштабной войны Игорь Николаев предпочитает молчать о зверствах оккупантов в Украине, публично он не осуждал кровопролитие в нашей стране. Однако недавно он выступил с Кристиной Орбакайте в сине-желтых костюмах, за что в РФ его начали травить. Россияне увидели в этом намек на антивоенную позицию артиста.
Игорь Николаев - последние новости по теме
Отметим, ранее певец Игорь Николаев, которого подозревали в заражении коронавирусом от Льва Лещенко, рассказал, как работали врачи в Коммунарке, и о лечении пневмонии.
А также СМИ утверждают, что нездоровая атмосфера, которая царила между 63-летним Игорем Николаевым и его женой Проскуряковой последнее время, могла привести к проблемам с сердцем.
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