Поп-король Шредингера: американская журналистка рассказала, почему смерть Майкла Джексона - обман

Перл Джуниор убеждена, что певец жив, и скрывается под другим именем.
Легенда поп-музыки, певец, танцор и филантроп Майкл Джексон умер 13 лет назад в результате остановки сердца из-за передозировки лекарственными препаратами.
Хоть за прощальной церемонией с Джексоном следили миллиарды людей по всему миру, многие считают смерть и погребение артиста одной огромной мистификацией, и верят, что он все еще жив.
Одной из приверженок этой теории является Перл Джуниор, американская журналистка, которая специализируется на расследованиях мистификаций. Особое место в ее карьере занимает Майкл Джексон и его гибель - она выступает экспертом в вопросах мистификации гибели поп-короля, выпустила 4 документальных фильм об этом, несколько книг и статей.
Showdream, опираясь на интервью Перл для 5 канала, рассказали несколько любопытных фактов, исходя из которых журналистка берется утверждать, что Майкл Джексон все еще жив.
Известно, что во время церемонии прощания гроб артиста был закрытым - мертвым Джексона видело очень мало людей, включая врача Конрада Мюррея, который сделал ему смертельную инъекцию.
Журналистка предполагает, что в гробу на самом деле был двойник или манекен, а сам певец присутствовал на своих похоронах - среди приглашенных была замечена женщина в светлом парике, которая была похожа на Джексона, как две капли воды.
Также Перл Джуниор отмечает: вопреки тому, что Джексон был якобы похоронен на кладбище Форест-Лаун в пригороде Лос-Анджелеса, его имя не значится в реестре захоронений Калифорнии.
Ранее 64-летняя американская актриса и модель Шэрон Стоун показала, как развлекается на вечеринке у бассейна в максимально открытом купальнике с глубоким вырезом.
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