Пел не он: песни Майкла Джексона удаляют с музыкальных платформ

Майкл Джексон посмертно попал в скандал / Скриншот видео

Sony Music, которая управляет правами на песни Майкла Джексона, изъяла три песни покойной звезды из потоковых сервисов, сообщает American Songwriter.

Рассматриваемые песни "Monster" с участием 50 Cent, "Keep Your Head Up" и "Breaking News" появились в посмертном проекте Джексона "Michael" в 2010 году. В результате только семь песен из 10-трекового альбома теперь доступны на Spotify, Apple Music и YouTube Music.

Представитель официального сайта Джексона сообщил изданию, что этот шаг "не имеет ничего общего с их подлинностью".

Читайте такжеГорячий красавчик: как сейчас выглядит самый младший сын Майкла Джексона

"Должен отметить, что удаление этих трех песен не имеет ничего общего с их подлинностью", — сказал представитель. "The Estate и Sony Music считают, что непрекращающийся разговор о треках отвлекает фан-сообщество и случайных слушателей Майкла Джексона от того, чтобы сосредоточить свое внимание на том, что должно быть — на легендарном и глубоком музыкальном каталоге Майкла".

История с песнями началась еще в 2014 году, когда один из фанатов Джексона подал в суд на его семью и представителей за якобы поддельное использование голоса исполнителя в треках.

В 2018 году суд постановил, что ответчики точно не знали, звучит ли именно голос Джексона в этих песнях, однако они не несут ответственности по обвинениям, выдвинутым фанатом.

Кстати, видео на эти три трека больше не публикуются на официальном канале Джексона на YouTube, но по-прежнему доступны на фанатских и других каналах.

Отметим, ранее единственная дочь известного музыканта Майкла Джексона Пэрис Джексон показала обнаженное тело во время проведения мистического ритуала. 23-летняя девушка является значимой фигурой в современной молодежной культуре. Она успешно реализует себя, как модель, актрису и музыканта.