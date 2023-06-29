Полякова уличила Байонсе в плагиате на нее

Оля Полякова побывала на концерте Бейонсе и нашла похожие моменты со своим выступлением.

https://stars.glavred.info/polyakova-ulichila-bayonse-v-plagiate-na-nee-10481680.html Ссылка скопирована

Оля Полякова / instagram.com/polyakovamusic

Украинская певица Ольга Полякова побывала на концерте популярной на весь мир певицы Бейонсе в Варшаве, которая как раз сейчас находится в мировом турне.

Соответствующими фото и видео певица поделилась на своей странице в Instagram.

При этом Полякова заметила и факты плагиата мировой звезды на саму Олю Полякову. "Боже, это же мой конь, а я думаю, куда он пропал из гаража", - расстраивается Полякова, намекая на то, что Бейонсе умыкнула блестящего коня Поляковой.

видео дня

Оля Полякова и ее концерт / Instagram/polyakovamusic

А потом Полякова распознала и элементы собственного шоу "Королева ночи" у Бейонсе. В частности, когда американская звезда взлетела над сценой, Полякова это тут же заметила и "поставила звезду на место". "И в плаще я летала. А говорите, они на нас не смотрят. Подсматривают", - рассказывает она.