Полуобнаженную Лесю Никитюк послали на четыре буквы

Леся Никитюк в бикини показала фото из бани / instagram.com/lesia_nikituk

Модель, путешественница, телеведущая и волонтерка Леся Никитюк рассказала, как ее послали на... заслуженный отдых.

На своей странице в Instagram она опубликовала снимок, сделанный в зеркало. На нем не видно лица Никитюк, но видно ее стройное тело, облаченное в бикини нежно-розового цвета.

"Меня сегодня послали в... баню!" - написала ведущая со смеющимся смайликом.

Судя по снимкам, она отдыхает в каком-то из украинских комплексов. После парилки Никитюк, в компании своего пса Рафика, отправилась на рыбалку.

Леся Никитюк в бикини показала фото из бани / instagram.com/lesia_nikituk

Ранее Украинская певица и актриса Надежда Мейхер засветила восхитительное тело в соблазнительном платье-сетке собственного дизайна.

Также без смущения тело в бикини демонстрирует 93-летняя вдова Шона Коннери, французская художница Мишелин Рокбрюн - она отдыхала на яхте на Багамских островах.

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