Полуобнаженную Лесю Никитюк послали на четыре буквы

Шок ведущей длился недолго.
Модель, путешественница, телеведущая и волонтерка Леся Никитюк рассказала, как ее послали на... заслуженный отдых.
На своей странице в Instagram она опубликовала снимок, сделанный в зеркало. На нем не видно лица Никитюк, но видно ее стройное тело, облаченное в бикини нежно-розового цвета.
"Меня сегодня послали в... баню!" - написала ведущая со смеющимся смайликом.
Судя по снимкам, она отдыхает в каком-то из украинских комплексов. После парилки Никитюк, в компании своего пса Рафика, отправилась на рыбалку.
Ранее Украинская певица и актриса Надежда Мейхер засветила восхитительное тело в соблазнительном платье-сетке собственного дизайна.
Также без смущения тело в бикини демонстрирует 93-летняя вдова Шона Коннери, французская художница Мишелин Рокбрюн - она отдыхала на яхте на Багамских островах.
Другие новости:
- Лесбийские игры: 64-летняя Мадонна целовала своих гостей на ужине взасос
- Жена Дмитрия Гордона показала себя в жарких объятиях супруга
- Катя Осадчая поманила голым плечиком и показала свой отдых в Крыму