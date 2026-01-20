Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Полностью осиротела": в семье звезды "Скаженого Весілля" случилось горе

Анна Подгорная
20 января 2026, 18:29
15
Леся Самаева переживает тяжелый, полный скорби период.
Леся Самаева
Леся Самаева сейчас - актриса потеряла маму / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_samaieva

Кратко:

  • Умерла мама Леси Самаевой
  • Артистка рассказала о потере

Украинская актриса Леся Самаева несколько дней назад поделилась трагической новостью - умерла ее мама. Женщины не стало ночью, и артистка до сих пор не примирилась с утратой.

"Не стало моей мамочки... Сегодня ночью она ушла... Мне очень горько. Я хочу обнять каждого, кто знал мою мамочку. Она была прекрасна. Она есть для меня и сейчас... Просто, хотя для меня она все равно есть, мне очень-очень больно", - написала Самаева в своем блоге в Instagram.

Она также опубликовала трогательное видео с родным человеком - в кадре ее мама читает на память стих Василия Симоненко "Ну скажи - хіба це фантастично…". В комментариях Лесе выражают свои соболезнования друзья и поклонники.

Мама Леси Самаевой
Мама Леси Самаевой / фото: instagram.com/lesia_samaieva

Смотрите видео, как мама Леси Самаевой декламирует стихи:

Позже стало известно, что прощание с мамой актрисы состоялось 19 января. Леся Самаева поблагодарила всех, кто поддержал ее в это непростое время. "Теперь навсегда в сердце... Теперь я полностью осиротела, потому что и мама, и папа ушли из этой жизни. Я хочу поблагодарить вас за вашу поддержку. Она как крылья, не дает упасть. И моя прекрасная семья, которая окружила меня вниманием и любовью. Спасибо, дорогие, что вы есть", - говорит скорбящая актриса.

Леся Самаева
Леся Самаева сейчас - актриса потеряла маму / фото: instagram.com/lesia_samaieva

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Елену Тополю шантажируют из-за провокационного видео якобы с любовником. Певица открыта выразила свою позицию относительно этого вопроса.

Также победитель "Голосу країни" Сергей Лазановский оказался в больнице. Ridnyi после наркоза вышел на связь с поклонниками и рассказал о своем самочувствии.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украину накрыли жесткие аварийные отключения света - где ситуация хуже всего

Украину накрыли жесткие аварийные отключения света - где ситуация хуже всего

17:57Энергетика
Доллар внезапно ушел в пике, а евро взлетел: новый курс валют на 21 января

Доллар внезапно ушел в пике, а евро взлетел: новый курс валют на 21 января

16:54Экономика
Трамп запускает замену для ООН: какова роль Украины в новой организации и для чего там РФ

Трамп запускает замену для ООН: какова роль Украины в новой организации и для чего там РФ

16:48Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Как будут отключать свет в Черкасской области 20 января - новые графики

Как будут отключать свет в Черкасской области 20 января - новые графики

"Жизнь с нуля": пропавший "Тамбовский волк" сделал заявление после выезда из Украины

"Жизнь с нуля": пропавший "Тамбовский волк" сделал заявление после выезда из Украины

Карта Deep State онлайн за 20 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 20 января: что происходит на фронте (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 20 января (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 20 января (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 20 января (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 20 января (обновляется)

Последние новости

18:34

Вот почему блюда подгорают: на какие показатели в духовке стоит обратить внимание

18:29

"Полностью осиротела": в семье звезды "Скаженого Весілля" случилось гореВидео

18:27

Смертельно опасно: украинцев призвали не использовать газовую плиту для отопления

17:57

Украину накрыли жесткие аварийные отключения света - где ситуация хуже всего

17:49

Как говорить с котом, чтобы он понимал хозяина и слушался - секрет знают единицыВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

17:41

Нес авиабомбы: десантники сбили дорогостоящий российский дрон "Форпост"Видео

17:39

Спасет во время отключений: как сделать рукомойник из бутылки воды

17:36

Три запрета, которые стоит нарушать: что нельзя делать в праздник 21 января

17:28

В приюте были уверены, что пёс слепой, но вскоре всплыла неожиданная правда

Реклама
17:21

Без витрин и касс: как нелегальные сигареты продают через интернет

17:16

Украинские звезды постят свои смелые фото, чтобы поддержать Елену Тополю

17:03

Возвращение мира "Игры престолов": о чем новый сериал "Рыцарь семи королевств"Видео

16:55

На начало 2026 года UKRTAC выходит на объем около 70% потребностей ВСУ в бронежилетах

16:54

Доллар внезапно ушел в пике, а евро взлетел: новый курс валют на 21 января

16:54

Гороскоп для Скорпионов на февраль 2026: переезд, новая работа и возврат прошлогоВидео

16:48

Трамп запускает замену для ООН: какова роль Украины в новой организации и для чего там РФ

16:44

Семь минут и готово: рецепт невероятно вкусной и бюджетной закуски из лаваша

16:38

София Ротару поделилась новым фото со своим мужчиной

16:33

Полярный холод накроет Житомирскую область: прогноз погоды на ближайшие дни

16:30

Останется ли Киев без отопления: эксперт раскрыл реальный сценарий

Реклама
15:56

В Украине внезапно снизили цены на популярное мясо: сколько обойдется килограмм

15:47

Как вскипятить воду без света и газа: 5 эффективных способов во время отключений

15:32

Птицы замерзали в полете: когда была самая суровая зима в Украине и мире

15:21

"Объединила всех против себя": Тина Кароль обратилась к украинцам после скандалаВидео

14:59

Ядерная безопасность под угрозой: из-за российской атаки ЧАЭС полностью обесточена

14:50

За 10 лет своего существования НАБУ проело более 10,6 млрд грн налогов украинцев – эксперт

14:36

Сибирский антициклон с морозами бушует на Полтавщине: как изменится погода

14:33

Рядом с РФ и Беларусью: Зеленский отреагировал на приглашение Украины в Совет мираВидео

14:25

Когда празднуют Сретение 2026: точная дата, история праздника, что нельзя делать

14:16

Тарас Тополя стал новой жертвой после "слива" скандального видео экс-жены - детали

14:12

"Шахеды" не остановить только перехватчиками: эксперт назвал более эффективную тактику

14:04

Галкин показался в новом образе: стал бородачом

13:38

Ситуация обостряется: враг оккупировал село и продвинулся на горячем направлении

13:37

Американцы массово отказываются от работы за 120 тысяч долларов – в чем причина

13:35

Гороскоп на завтра 21 января: Девам - неожиданный подарок, Водолеям - конфликт

13:33

Известный режиссер раскрыл последствия развода Денисенко: "Не умеет прятать"

13:16

Украинцам рассказали, что положить на подоконник, чтобы сохранить тепло в доме

13:07

Игнат раскрыл, куда летела ракета "Циркон" и назвал циничный замысел врага

13:05

Украину сильно пригреет: известна точная дата резкого потепления

12:49

Лавров заявил, что Украина находится в "очень плохой ситуации" и назвал "врагов" РФ

Реклама
12:42

Дочки Заворотнюк вышли на публику ради вдовца актрисы — детали

12:17

Землю накрыла мощная магнитная буря "красного уровня": к чему следует быть готовым

12:05

Где в Украине самая сложная ситуация после атак РФ: Зеленский раскрыл деталиФото

11:56

"Тяжелая тема": украинская актриса рассказала о службе бывшего мужа

11:32

Гороскоп Таро на завтра 21 января: Овнам - отступить, Ракам - не жить прошлым

11:09

"Не поделили": Глущенко откровенно высказалась о разводе с мужем

10:54

В жизни не чувствовал себя таким униженным: сын Бэкхемов выдал обиду на матьФото

10:49

Атака РФ была не столь массированной, как ожидалось: Братчук предположил, что задумал враг

10:45

РФ выпустила по Украине "Циркон", рой ракет и БПЛА: сколько целей сбили ВСФото

10:32

Трамп позвал Путина в Совет мира и пригрозил Макрону из-за "враждебности"Видео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт Миддлтон
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять