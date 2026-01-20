"Полностью осиротела": в семье звезды "Скаженого Весілля" случилось горе

Леся Самаева переживает тяжелый, полный скорби период.

Леся Самаева сейчас - актриса потеряла маму / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_samaieva

Украинская актриса Леся Самаева несколько дней назад поделилась трагической новостью - умерла ее мама. Женщины не стало ночью, и артистка до сих пор не примирилась с утратой.

"Не стало моей мамочки... Сегодня ночью она ушла... Мне очень горько. Я хочу обнять каждого, кто знал мою мамочку. Она была прекрасна. Она есть для меня и сейчас... Просто, хотя для меня она все равно есть, мне очень-очень больно", - написала Самаева в своем блоге в Instagram.

Она также опубликовала трогательное видео с родным человеком - в кадре ее мама читает на память стих Василия Симоненко "Ну скажи - хіба це фантастично…". В комментариях Лесе выражают свои соболезнования друзья и поклонники.

Мама Леси Самаевой / фото: instagram.com/lesia_samaieva

Смотрите видео, как мама Леси Самаевой декламирует стихи:

Позже стало известно, что прощание с мамой актрисы состоялось 19 января. Леся Самаева поблагодарила всех, кто поддержал ее в это непростое время. "Теперь навсегда в сердце... Теперь я полностью осиротела, потому что и мама, и папа ушли из этой жизни. Я хочу поблагодарить вас за вашу поддержку. Она как крылья, не дает упасть. И моя прекрасная семья, которая окружила меня вниманием и любовью. Спасибо, дорогие, что вы есть", - говорит скорбящая актриса.

Леся Самаева сейчас - актриса потеряла маму / фото: instagram.com/lesia_samaieva

