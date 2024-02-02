"Политики и ФСБ": Макс Барских заявил об угрозах из России

Украинский певец Макс Барских рассказал, как реагировали в стране-агрессоре России на его поддержку Украины и угрозах, которые были в его адрес.

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Макс Барских получал угрозы от российских политиков и спецслужб / коллаж фото УНИАН

Известный украинский певец Макс Барских заявил, что в первые дни полномасштабной войны ему угрожали из России за поддержку Украины. Он отметил, что с каждым разом понимал – украинцы и россияне говорят на разных языках.

В интервью Алексею Суханову он рассказал о том, что в России ему угрожали как политики, так и ФСБ.

По словам певца, он пытался привлечь внимание к войне против Украины, но понял, что до россиян позицию донести не удастся.

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"Я простился не только со сценой, но и со своей жизнью. Я думал за погибающих людей российские ракетные атаки… У меня было много угроз. И от политиков, и ФСБ (Федеральная служба безопасности России), и всех остальных. У меня была позиция, которую я выражал. Пытался определенным образом привлечь внимание россиян, чтобы вместе прекратить этот ужас. Но с каждым днем ​​я понимал, что мы говорим на разных языках, и мы совершенно разные люди", - подчеркнул Макс Барских.

Напомним, Лобода и Барских отказались петь на одной сцене с российскими звездами. В частности, они отменили выступление в Кишиневе, поскольку там готовилось выступление артистов из РФ.

Также Макс Барских перевел еще один свой хит на украинский. В частности, на государственном языке зазвучал его хит Берега.

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