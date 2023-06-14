"Пел на украинском и это кайф": Барских перевел еще один свой хит на украинский

Украинец Макс Барских постепенно поет свои хиты на украинском языке. И это круто.

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Макс Барских продолжает "национализировать" репертуар/ instagram.com/max_barskih

Украинский популярный певец Макс Барских продолжает обновлять свой репертуар. На этот раз он поделился новостью: теперь его хит "Берега" зазвучал на украинском языке.

Певец поделился соответствующим видео на своей странице в Instagram.

"Теперь "Берега" звучат на украинском. Онлайн-шоу "Путь к языку" продолжается и уже собрал немало зрителей и цензоров. Рад этому и даже радуюсь вашей активности. Именно сейчас чувствую, какую вы оказываете поддержку, энергию и любовь. Благодаря вам и вашим текстам вчера я пел все песни на украинском и это кайф", - поделился артист.

видео дня

На видео - Барских поет свой хит "Берега" на украинском языке:

Отметим, ранее стало известно о том, что Макс Барских, которого часто критиковали за русскоязычный репертуар, наконец-то решился перевести все свои песни на украинский язык.

Ранее, в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину известный украинский поп-певец Макс Барских презентовал новый трек "Мама, не плачь" на своем YouTube-канале. Его исполнитель посвятил всем матерям, которые ждут своих сыновей домой с войны.

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