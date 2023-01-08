'Покойся с миром, братик': Потап рассказал о смерти украинского режиссера

Ночью остановилось сердце украинского режиссера Максима Арделяна.

Максим Арделян / Facebook

Украинский исполнитель и продюсер Алексей Потапенко (Потап - авт.) поделился трагической новостью.

На своей странице в Instagram артист написал, что потерял близкого друга Максима Арделяна. "Макс, я та люблю тебя. Куда же ты? Как мы без тебя. Покойся с миром мой братик, ты гениальный человек. Не верю", - написал Потап.

В комментарии к Потапу пришли также другие люди, которые знали Максима Арделяна. "Шок", - написал Руслан Квинта.

Супруга Арделяна написала, что ее муж любил жить полной жизнью, обожал находиться в центре событий и организовывать их.

"Уйти на Рождество во сне – это особенная благодать и божья любовь. Продолжаем его любить и помнить, а пока что должны просто отпустить", — говорится в публикации Наталии Богдановой.

Максим Арделян известен в сфере украинского шоу-бизнеса по проектам "Таврийские игры" и "Золотая Жар-птица". Точную причину смерти близкие не озвучивают.

Напомним, ранее Иво Бобул сообщил трагическую новость - в 28 лет умерла украинская певица и участница 4 сезона музыкального проекта Голос країни (в составе команды Святослава Вакарчука) Екатерина Давиденко.

Предварительной причиной смерти артистки СМИ назвали пневмонию. Однако этот диагноз опровергла сестра Екатерины.

В комментариях под одним из последних фото певицы в Instagram, на котором она позировал со своим возлюбленным, родственница Давиденко сообщила настоящую причину смерти.

Ранее стало известно, что индийская актриса, наиболее известная ролями в сериалах "Император Ашока", "Любовь по интернету" и "Али-Баба: Легенда воина", Туниша Шарма совершила самоубийство в возрасте 20 лет во время съемок.

Также знаменитый футболист Пеле скончался от рака в возрасте 82 года. Накануне стало известно, что состояние здоровья легенды мирового футбола, трехкратного чемпиона мира, бывшего министра спорта Бразилии Пеле ухудшается.

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