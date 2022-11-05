Показал женский половой орган: Басков публично оскорбил инвалидов

Басков публично оскорбил инвалидов / скриншот YouTube

Российский певец Николай Басков вляпался в очередной скандал. Любителя войны обвинили в неуважении к людям с ограниченными возможностями.

С экранов телевизоров Басков оскорбил инвалидов по слуху, показав с экрана неприличный жест. На поступок звезды обратил внимание актер Стас Садальский, к которому обратились слабослышащие.

"В Москве множество глухонемых, и они очень обижаются, когда Коля Басков делает руки так. Этот жест на языке глухих означает - женский половой орган. Можно Коле так больше не делать? Ко мне обратились слабослышащие, хочу, чтобы к их мнению прислушалось руководство ТВ", - написал Садальский.

Николай Басков показал неприличный жест / скриншот

Напомним, ранее Николай Басков, который активно поддерживает войну в Украине, увяз в гей-скандал.

Шоумен Рустам Солнцев рассказал, что раньше Николай Басков продюсировал и одновременно любил Алекса Малиновского, но пара рассталась.

Также мы писали, что российская журналистка Ксения Собчак, которая до сих пор не озвучила внятной позиции по войне в Украине, "прошлась" по дуэту путинистов - Олегу Газманову и Александру Маршалу.

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