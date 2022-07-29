"Сколько будем терпеть эту клячу?": путинист Басков набросился на Собчак из-за обиженного Газманова

Басков, Собчак / скриншот

Российская журналистка Ксения Собчак, которая до сих пор не озвучила внятной позиции по войне в Украине, "прошлась" по дуэту путинистов - Олегу Газманову и Александру Маршалу.

Телеведущая призналась, что ждала от артистов чего-то большего и назвала их пение заунывным. Николай Басков был возмущен словами звезды.

На защиту своих коллег стал еще один поклонник войны Николай Басков, да не просто, а написал целое стихотворение.

"Сколько будем терпеть эту клячу

Ту, что душит песни народные

Мерзко ползает что-то Собчачье

По культурному телу Родины...

Гадить на народного артиста,

Кто давно и классика и ретро

Может только та, кто креативно

Ссыт или плюет навстречу ветру…"

Читайте также"Лучше бы о войне высказался": обиженная Собчак набросилась на Сабурова за шутку о лошадиНапомним, ранее Николай Басков, который активно поддерживает войну в Украине, увяз в гей-скандал.

Шоумен Рустам Солнцев рассказал, что раньше Николай Басков продюсировал и одновременно любил Алекса Малиновского, но пара рассталась.

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