Дочь российского певца Филиппа Киркорова, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, 12-летняя Алла-Виктория уже неплохо освоилась за границей и думает о записи песни.
Как сообщают росСМИ, путинист отправил своих детей Мартина и Аллу-Викторию учится за границу, вероятно, в Дубае. Там они учатся в частной школе и дочь артиста чувствует там себя хорошо. Она уже освоилась, завела подруг и планирует записать трек о жизни за границей.
"Алла уже освоилась, завела подруг и даже собирается "записывать трек". А пока танцует под Инстасамку в ТикТоке", - написали СМИ.
Любитель Путина пока никак не комментировал учебу своих детей, вероятно, из-за того, что жители страны-оккупанта и так набросились на него, ведь для них нет лучшего места, чем террористическая Россия.
Кто такой Филипп Киркоров?
Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.
Филипп Киркоров - последние новости по теме
Отметим, стало известно, что Марго Овсянникова платит сумасшедшие суммы Филиппу Киркорову за каждый светский выход с ним. Стоимость публичного появления с путинистом обходится начинающей певице в 5 млн рублей.
А также адвокат певицы-путинистки Славы сказала, что Филиппу Киркорову нужно публично извиниться перед артисткой. Елена Сенина рассказала пропагандистским росСМИ, что артист снова вошел "не в ту дверь".
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