Дочь путиниста Филиппа Киркорова планирует записать свою первую песню.

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Дочь Киркорова устроилась за границей / коллаж: Главред, фото: facebook.com/profile.php?id=100044260682422

Дочь российского певца Филиппа Киркорова, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, 12-летняя Алла-Виктория уже неплохо освоилась за границей и думает о записи песни.

Как сообщают росСМИ, путинист отправил своих детей Мартина и Аллу-Викторию учится за границу, вероятно, в Дубае. Там они учатся в частной школе и дочь артиста чувствует там себя хорошо. Она уже освоилась, завела подруг и планирует записать трек о жизни за границей.

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"Алла уже освоилась, завела подруг и даже собирается "записывать трек". А пока танцует под Инстасамку в ТикТоке", - написали СМИ.

Любитель Путина пока никак не комментировал учебу своих детей, вероятно, из-за того, что жители страны-оккупанта и так набросились на него, ведь для них нет лучшего места, чем террористическая Россия.

Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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Отметим, стало известно, что Марго Овсянникова платит сумасшедшие суммы Филиппу Киркорову за каждый светский выход с ним. Стоимость публичного появления с путинистом обходится начинающей певице в 5 млн рублей.

А также адвокат певицы-путинистки Славы сказала, что Филиппу Киркорову нужно публично извиниться перед артисткой. Елена Сенина рассказала пропагандистским росСМИ, что артист снова вошел "не в ту дверь".

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