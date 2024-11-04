"Пока мы спали": Лайма Вайкуле попала под соснопад

Артистка показала серьезные последствия непогоды, которая охватила Юрмалу.

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Лайма Вайкуле новости - у дома Вайкуле в Юрмале попадали деревья из-за шторма / коллаж: Главред, фото: instagram.com/laima_vaikule_official

Вкратце:

В Латвии из-за сильного ветра падали деревья

Лайма Вайкуле пожаловалась на последствия шторма

На выходных Латвию накрыл сильный ветер. Жертвой непогоды стала известная певица Лайма Вайкуле.

Ночью, пока артистка спала, шторм разорил ее дворик - поломал деревья, засыпал все ветками и щепками. Последствия Вайкуле показала в своем блоге в Instagram.

видео дня

В кадре артистка сидит на поваленной сосне, и растерянно разводит руками. Вокруг нее бегает ее песик, исследуя разруху. К счастью, никто от штормового ветра не пострадал.

"Вчера у нас был соснопад! Посмотрите, что случилось, пока мы спали!" - удивленно воскликнула Лайма Вайкуле на видео. В комментариях поклонники радуются, что с певице все в порядке, и также рассказывают о последствиях сильного ветра.

Лайма Вайкуле новости - у дома Вайкуле в Юрмале попадали деревья из-за шторма / instagram.com/laima_vaikule_official

Кто такая Лайма Вайкуле? Лайма Вайкуле – латвийская певица и актриса. В августе 2018 года, во время гастролей в Одессе, Вайкуле сказала, что не поедет выступать в Крым, какой бы гонорар ей не предложили. Позже в эфире телеканала Россия-1 певица пояснила, что готова посетить полуостров только после снятия санкций.

В феврале 2022 года выступила с осуждением вторжения России в Украину

Лайма Вайкуле - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что латвийская певица Лайма Вайкуле сделала смелый прогноз о войне. Артистка пристально следит за военными событиями и политической ситуацией, поэтому имеет свое мнение о том, какое развитие будет иметь это противостояние.

Также звезда прокомментировала позицию певца Валерия Леонтьева относительно войны в Украине. С момента начала полномасштабного вторжения он полностью исчез из информационного пространства.

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