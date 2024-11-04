"Пока мы спали": Лайма Вайкуле попала под соснопад

Вкратце:
- В Латвии из-за сильного ветра падали деревья
- Лайма Вайкуле пожаловалась на последствия шторма
На выходных Латвию накрыл сильный ветер. Жертвой непогоды стала известная певица Лайма Вайкуле.
Ночью, пока артистка спала, шторм разорил ее дворик - поломал деревья, засыпал все ветками и щепками. Последствия Вайкуле показала в своем блоге в Instagram.
В кадре артистка сидит на поваленной сосне, и растерянно разводит руками. Вокруг нее бегает ее песик, исследуя разруху. К счастью, никто от штормового ветра не пострадал.
"Вчера у нас был соснопад! Посмотрите, что случилось, пока мы спали!" - удивленно воскликнула Лайма Вайкуле на видео. В комментариях поклонники радуются, что с певице все в порядке, и также рассказывают о последствиях сильного ветра.
Кто такая Лайма Вайкуле?
Лайма Вайкуле – латвийская певица и актриса. В августе 2018 года, во время гастролей в Одессе, Вайкуле сказала, что не поедет выступать в Крым, какой бы гонорар ей не предложили. Позже в эфире телеканала Россия-1 певица пояснила, что готова посетить полуостров только после снятия санкций.
В феврале 2022 года выступила с осуждением вторжения России в Украину
Лайма Вайкуле - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что латвийская певица Лайма Вайкуле сделала смелый прогноз о войне. Артистка пристально следит за военными событиями и политической ситуацией, поэтому имеет свое мнение о том, какое развитие будет иметь это противостояние.
Также звезда прокомментировала позицию певца Валерия Леонтьева относительно войны в Украине. С момента начала полномасштабного вторжения он полностью исчез из информационного пространства.
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