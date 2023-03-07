Пока мама прикрывает зад: молчунья Тоня Паперная разгуливает по московским премьерам

Ольге Сумской приходится отдуваться за свою "российскую дочь", которая не отказывает себе в удовольствии жить привычной жизнью.

Тоня Паперная живет в свое удовольствие, пока Ольга Сумская старается хоть немного отбелить ее имя / instagram.com/tony__pepper, instagram.com/olgasumska

Украинская актриса Ольга Сумская во время полномасштабной войны в Украине теряет связь со старшей дочерью - Тоня Паперная, которая живет в рф со своим мужем, российский актером Владимиром Яглычем, и двумя детьми, напрочь отказывается покидать страну-агрессора или говорить что-то против кремлевской пропаганды.

Сумская оправдывает своего ребенка, дескать молчит она не потому что поддерживает геноцид украинцев, а просто боится за свою жизнь. Впрочем, страх не мешает Паперной посещать светские мероприятия в компании мужа.

Недавно в росСМИ появилась новость о том, что Тоня с Владимиром пришли на премьерный показ в компании их пятилетней дочери Евы, и охотно позировали на камеры на красной дорожке.

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На одном из снимков, что попал в Сеть, Паперная и близко не выглядит запуганной - похоже, дочь Сумской просто решила игнорировать войну и продолжать жить своей сытой и беспечной жизнью звезды страны, которая методично уничтожает лучших дочерей и сыновей на ее Родине.

Тоня Паперная, Владимир Яглыч и их дочь Ева на красной дорожке / thevoicemag.ru

Ранее Ольга Сумская расплакалась на интервью, когда рассказывала про своих московских внуков - актриса призналась, что старается взращивать в них любовь к украинской культуре.

Также Ольга Сумская высказала свое мнение о вероятной "могилизации" ее московского зятя - российского актера и мужа ее старшей дочери Владимира Яглыча.

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