Подтвердилось худшее - у Шеннен Доэрти обнаружились метастазы в головном мозге

Звезда "Зачарованных" показала, как проходит радиотерапию - актриса не смогла сдержать слез.

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Шеннен Доэрти подтвердила, что онкология дала метастазы в мозг / ua.depositphotos.com

Амерканская актриса, звезда сериалов "Беверли-Хиллз, 90210" и "Зачарованные" Шеннен Доэрти сообщила, что сейчас проходит радиотерапию головного мозга.

Ранее без комментариев она показала примерку специальной маски и подготовительные процедуры. Сейчас на ее странице в Instagram появилось душераздирающее видео, которым она подтвердила - метастазы от рака груди, с которым она борется с 2015 года, распространились на головной мозг.

Про метастазы она узнала 5 января 2023 года. На видео - ее первый тур облучения. Доэрти проходит его со слезами на глазах. Отчасти потому, что боится замкнутых пространств, отчасти потому, что боится за собственную жизнь.

видео дня

"12 января 2023 года. 5 января моя компьютерная томография показала метастазы в моем мозгу. 12 января прошел первый тур облучения. Мой страх очевиден. Я очень клаустрофобична, и в моей жизни многое происходило. Но этот страх… Суматоха… Время... Вот так может выглядеть рак", - пописала ролик актриса.

Шеннен Доэрти проходила первую радиотерапию на мозге со слезами на глазах / instagram.com/theshando

Ранее в неизлечимой болезни призналась австралийская певица Sia - артистка страдает расстройством нервной системы аутистического спектра. Основываясь на собственном опыте она даже сняла фильм "Музыка", который был номинирован на Золотой глобус.

Также о проблемах со здоровьем у Виктора Павлика сообщила его жена и концертный директор Екатерина Репяхова. Старая травма артиста дала о себе знать, и теперь ему необходимо сложное лечение.

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