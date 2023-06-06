Онкобольная звезда "Зачарованных" испугала грустными кадрами из больницы

Шеннен Доэрти восемь лет противостоит онкологии, и свою схватку не стесняется демонстрировать в Сети.

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Шеннен Доэрти показала медицинскую процедуру на головном мозге / коллаж: Главред, фото: instagram.com/theshando, ua.depositphotos.com

Американская актриса Шеннен Доэрти рассказала, что борется с раком молочной железы с 2015 года. Два года спустя, после продолжительного лечения, она сообщила, что в болезни наступила ремиссия.

Тем не менее уже в 2020 году Доэрти шокировала новостью о том, что онкология вернулась, и сейчас у нее четвертая стадия. Сейчас актриса активно борется за свою жизнь, и опускать руки не намерена. Она делится своей историей в публичном пространстве чтобы повысить осведомленность населения про смертельно опасную болезнь.

Недавно Шеннен на своей странице в Instagram опубликовала кадры из больницы - на них ее готовят к какой-то процедуре, связанной с головным мозгом. Актриса отмечает, что ролик был снят в начале января 2023 года.

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Видео из больницы сама Доэрти оставила без комментариев. Однако ее поклонники, которые якобы имеют медицинское образование, предполагают самое страшное - процедура выглядит, как радиотерапия головного мозга, а значит метастазы могли распространиться на этот жизненно важный орган.

Шеннен Доэрти показала медицинскую процедуру на головном мозге / коллаж: Главред, фото: instagram.com/theshando

Ранее в неизлечимой болезни призналась австралийская певица Sia - артистка страдает расстройством нервной системы аутистического спектра. Основываясь на собственном опыте она даже сняла фильм "Музыка", который был номинирован на Золотой глобус.

Также о проблемах со здоровьем у Виктора Павлика сообщила его жена и концертный директор Екатерина Репяхова. Старая травма артиста дала о себе знать, и теперь ему необходимо сложное лечение.

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