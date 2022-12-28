Подруга Джиджи Хадид рассказала, почему супермодель бросила Ди Каприо

Известный голливудский актер и продюсер Леонардо Ди Каприо разорвал отношения с супермоделью Джиджи Хадид, потому что девушка не выносила его разгульный образ жизни. Об этом сообщает британское издание Mirror.
Как говорит подруга Джиджи, Ди Каприо – постоянный посетитель ночных клубов и любитель прожигать жизнь на вечеринках. А Хадид, которая в 2020 году родила дочь Кхаи, в такой график вписываться не захотела.
Для модели ее дочь является главным приоритетом в жизни. Она не может оставлять ребенка на нянь и выполнять все прихоти нового бойфренда. Потому после нескольких месяц совместных выходов в свет Леонардо и Джиджи их роман и закончился.
Ди Каприо, впрочем, по своему обыкновению, недолго горевал. И закрутил новый роман с 23-летней Викторией Ламас – дочерью звездой боевиков 90-х Лоренцо Ламаса.
Напомним, ранее Леонардо ДиКаприо расстался со своей подругой, с которой он был вместе 4 года - Камиллой Морроне.
А уже в конце августа его заметили на юге Франции возле элитного ночного клуба в компании украинки - блогера и студентки лондонской бизнес-школы Марией Береговой и старого друга, звезды трилогии "Человек-паук" Тоби Магуайра.
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