Подруга Джиджи Хадид рассказала, почему супермодель бросила Ди Каприо

Ди Каприо, впрочем, по своему обыкновению, недолго горевал. И закрутил новый роман с 23-летней Викторией Ламас.

Леонардо ДиКаприо / коллаж фото УНИАН

Известный голливудский актер и продюсер Леонардо Ди Каприо разорвал отношения с супермоделью Джиджи Хадид, потому что девушка не выносила его разгульный образ жизни. Об этом сообщает британское издание Mirror.

Как говорит подруга Джиджи, Ди Каприо – постоянный посетитель ночных клубов и любитель прожигать жизнь на вечеринках. А Хадид, которая в 2020 году родила дочь Кхаи, в такой график вписываться не захотела.

Для модели ее дочь является главным приоритетом в жизни. Она не может оставлять ребенка на нянь и выполнять все прихоти нового бойфренда. Потому после нескольких месяц совместных выходов в свет Леонардо и Джиджи их роман и закончился.

Ди Каприо, впрочем, по своему обыкновению, недолго горевал. И закрутил новый роман с 23-летней Викторией Ламас – дочерью звездой боевиков 90-х Лоренцо Ламаса.

Напомним, ранее Леонардо ДиКаприо расстался со своей подругой, с которой он был вместе 4 года - Камиллой Морроне.

А уже в конце августа его заметили на юге Франции возле элитного ночного клуба в компании украинки - блогера и студентки лондонской бизнес-школы Марией Береговой и старого друга, звезды трилогии "Человек-паук" Тоби Магуайра.

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