Подходили и плакали: российский артист поражен реакцией украинцев на его песни

Солист группы "Ногу свело!" сделал откровенное признание.
Российский артист, солист группы "Ногу свело!" Макс Покровский, который с первых дней полномасштабного вторжения поддерживает Украину, признался, что был поражен реакцией украинцев на его песни.
Покровский написал уже несколько композиций, посвященных событиям в нашей стране и исполняет их на своих концертах, рассказал он в эфире телемарафона.
По словам Макса, он начинает исполнять песни об Украине без представления. Он уверен, что люди очень ждут именно этих песен, поэтому они не нуждаются ни в каких словах.
Также он признался, что с начала войны группа "Ногу свело!" дала уже три концерта, после которых к них подходили украинцы и плакали.
"Первый концерт был на Кипре, вторые два - на Кавказе, в Армении и Грузии. Принимают нас хорошо. Украинцы подходили, плакали, обнимались. Я с удовольствием общался со всеми, кто подошел после концерта", - сказал артист.
Напомним, российский певец Макс Покровский и его группа Ногу Свело! выпустили трогательную песню и клип под названием "Украина". Стоит отметить, что день релиза был намеренно назначен на 12 июня - день, когда в РФ отмечают День России.
Это не первая песня, написанная рокерами в поддержку Украины. Ранее, на 9 мая Покровский выпустил антивоенную песню "Россия, назад".
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