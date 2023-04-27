Поддерживала войну, была инфоциганкой: блогерша-миллионерша позорно пыталась сбежать от ФСБ

Елена Блиновская зарабатывала сумасшедшие деньги и отмывала огромные суммы.

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Елену Блиновскую задержали / Фото Instagram elena_blinovskaya

Российский интернет сегодня буквально взорвался от новостей. Российская миллионерша, которая продавала разные марафоны по тому, как стать богатым и успешным Елена Блиновская, попала под следствие и пыталась бежать из террористического государства Россия.

В частности, оказалось что ушлую безнесвумен подозревают в в уклонении от уплаты налогов почти на 1 млрд рублей (более 12 млн долларов) и "отмывании" доходов.

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Так, следственный комитет России возбудил уголовное дело против женщины. "По данным следствия, Блиновская, оказывая информационные услуги посредством сети Интернет, используя схему "дробления" бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019-2021 годов налог на добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц на общую сумму свыше 918 млн рублей", - сказано в сообщении ведомства.

Более того, блогершу, у которой появится новый повод для "марафона желаний" задержали сотрудники правоохранительных органов при попытке пересечь границу России на арендованном ею автомобиле, вместе с тем у нее имелись авиабилеты для вылета в иное государство.

Видео задержания Елены Блиновской

Ранее в интервью пропагандистке Ксении Собчак, опубликованном в январе 2022 года, Блиновская заявляла, что платит "не один десяток миллионов" налогов.

"Дальше это переваливает за цифры с большими нулями. Но я могу ошибаться в цифре, я в них очень плаваю. У меня главный бухгалтер одна из близких подруг и точные цифры известны ей, так как она платит эти налоги. Но я знаю точно, что это не десятки миллионов", — утверждала она. На вопрос, платит ли она налоги как ИП, Блиновская ответила, что "перешла давно за все упрощенные схемы" и "платит НДС".

Напомним, комик и шоумен Семен Слепаков, который покинул Россию вскоре после ее вторжения в Украину, дал концерт в Милане.

В частности, Слепаков рассуждал о тех, кто уехал из террористической России. Между тем в какой-то момент он заметил в зале Ксению Собчак и, удивившись, решил ее поддеть.

Ранее также одна из наиболее популярных пропагандисток Кремля, 47-летняя журналистка и заместитель генерального директора "Газпром-медиа" Тина Канделаки показалась в нелепых нарядах и попросила своих фоловеров оценить ее образы.

Еще раньше журналистка Ксения Собчак вновь высмеяла образ своей бывшей подруги, любительницы войны и терроризма, путинистки Тины Канделаки.

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