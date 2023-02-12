"Бесстыжая мразь": Кадыров набросился на бежавшего из России Слепакова

Рамзана Кадырова прорвало на стихи в адрес Семена Слепакова.

Кадыров, Слепаков / скриншот YouTube

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров разразился бредом в сторону комика Семена Слепакова, который, как и многие российские знаменитости, сбежал из России.

В своем Telegram-канале Кадыров опубликовал стих, в котором попытался высмеять Слепакова.

"Он тут недавно, нацистам в угоду сбацал про "русскую маму" народу. Вот и узнали все матери враз — кто тут поэт, кто — бесстыжая мразь. Тошно мне здесь разбирать эти "вирши". Был популярный хохмач — да и вышел. Мода пошла у зажравшихся хамов — хором кормилицу бывшую хаять! Ну ничего! Мы все сами осилим… Есть еще "Пушкины" в недрах России, что о героях баталий жестоких славные песни оставят потомкам!", - негодовал Кадыров.

Напомним, ранее Семен Слепаков ответил в своей привычной стихотворной манере хейтерам из-за обвинений в поддержке российского президента Владимира Путина. Стих на эту тему он опубликовал в своем Instagram.

Стих он подписал "Доброжелателям".

"Привет, я решил написать ответ, всем, кто три месяца испражняется мне в директ, всем, кто считает, что я – клеврет Путина и Кремля", - писал Слепаков.

До того актер "Квартала 95" Юрий Великий вместе с коллегой из "Женского Квартала" Анастасией Оруджовой порадовали украинцев новой пародией на русских оккупантов.

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