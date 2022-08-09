Поддержавший войну Киркоров восхитился поступком Ротару

Филипп Киркоров, София Ротару / скриншот

Российский певец Филипп Киркоров, который посетил временно оккупированный Крым и поддержал раненых захватчиков, поздравил Софию Ротару с 75-летием.

Не так давно певица вернулась в Украину и поддержала ВСУ. В соцсети Киркоров опубликовал фото и видеоподборку с Ротару, восхитившись смелостью Ротару.

"С юбилеем, великая София Михайловна! 75! Не верю! Сильная, смелая как лебедь белая!", - подписал видео Киркоров.

Киркоров, Ротару / скриншот

Киркоров, Ротару / скриншот

Напомним, певица София Ротару впервые открыто высказалась по поводу войны России против Украины. Певица призналась, что помогает украинским защитникам и их семьям.

А вот Киркоров занял другую позицию - он пошел по стопам главных путинистов Лепса, Петросяна и им подобных и лично пообщался с солдатами, которые убивали или хотели убить украинцев.

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