"Почувствовал себя эскортницей": Остапчук рассказал, как за ним ухаживал Киркоров

Шоумен признался, что певец-путинист оказывал ему знаки внимания до начала полномасштабной войны.

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Владимир Остапчук рассказал про дорогие подарки от Филиппа Киркорова / instagram.com/vova_ostapchuk, Скриншот

После того, как украинский ведущий Слава Демин признался, что Филипп Киркоров предлагал ему интимную близость, про ухаживания одиозного певца-путиниста решился рассказать еще один шоумен - Владимир Остапчук.

В программе "Кто ты?" он рассказал, как Киркоров сперва забрасывал его лестными сообщениями, и даже писал маме ведущего. Это было в 2019 году, когда Владимир участвовал в "Танцах со звездами" с Илоной Гвоздевой.

Певец писал Остапчуку, что является фанатом их пары, и не пропускает ни одного эфира. Позже он отправил шоумену дорогостоящий подарок, который заставил его чувствовать себя крайне неловко. Тогда ведущий и певец даже не были знакомы лично.

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"Первое, что я сделал, когда мне написал Киркоров, я позвонил маме. Это ее любимый певец, а для меня это было [нифига - неценз.] себе. Потом он посылал голосовые моей маме о том, как она хорошо воспитала своего сына. И у меня день рождения в сентябре и он мне пишет: "Я здесь в Турции выступаю в отеле с Поляковой и я передам тебе подарок", - вспоминает Владимир.

От Киркорова он получил крутой мобильный телефон в необычной сборке, стоимость которого на тот момент была очень высокой. "Я открываю, а там последняя модель, IPhone 12, с максимальной памятью, в каком-то нереальном цвете. И я почувствовал себя просто эскортницей из Липок. Мне было стыдно. Я этот телефон даже не открывал, положил просто на полочку", - признался Остапчук.

С Филиппом Киркоровым лично он познакомился лишь два года спустя, но с началом полномасштабной войны в Украине ведущий общение прервал - сперва он пытался взывать к совести и чести певца, чтобы тот не молчал про кровавые преступления страны-оккупанта, однако Киркоров предпочел прятать голову в песок, а позже и вовсе заблокировал Остапчука в социальных сетях.

Напомним, ранее певец Филипп Киркоров решил кардинально изменить свою внешность. Поддержавший войну в Украине артист полностью переделал свой торс. Первое фото Филиппа Киркорова после финального преображения появилось в Сети. По словам хирурга, команде удалось достичь идеального торса.

Также мы рассказывали, что российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что певец Филипп Киркоров разорвал все связи с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным.

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