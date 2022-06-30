"Почему же вы все время врете": Лобода высказалась в отношении элитной недвижимости в Москве

Светлана Лобода все еще удивляется росСМИ/ instagram.com/lobodaofficial/

Украинская певица Светлана Лобода, которую российские СМИ "уличили" в том, что она свою элитную недвижимость переписала на собственного охранника, ответила на своей странице в Instagram.

По ее словам, ее охранник, видимо, был "приятно удивлен", намекая на то, что информация, опубликованная российскими СМИ - глупость и фейк.

Светлана Лобода также задает риторический вопрос, почему же российские СМИ все время врут.

Напомним, украинский актер Тарас Цимбалюк высказался о певице Светлане Лободе, которая сначала молчала о войне на родине, а потом приехала и начала помогать восстанавливать город Ирпень на Киевщине.