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Цимбалюк о Лободе: есть такие люди - приспособленцы, хейт в ее сторону оправдан

27 июня 2022, 14:59

Актер уверен, что украинцы не зря критикуют артистку.

цимбалюк, лобода
цимбалюк, лобода / instagram.com/lobodaofficial, instagram.com/taras.tsymbaliuk

Украинский актер Тарас Цимбалюк высказался о певице Светлане Лободе, которая сначала молчала о войне на родине, а потом приехала и начала помогать восстанавливать город Ирпень на Киевщине.

Актер в интервью журналистке Алине Доротюк отметил, что лично не знаком с певицей, но своим поведением в первые дни войны она заслуживает на критику.

"Действительно, она сейчас многим помогает, перечисляет деньги (на восстановление Ирпеня - ред.), но она - украинка и из-за того, что она первые десять дней не знала какую ей позицию озвучивать, очень сильно упала в глазах украинцев. Эта критика и хейт (в сторону Лободы - ред.) абсолютно оправдана", - отметил Цимбалюк.

Также он считает, что как только первый российский солдат переступил украинскую границу, любой украинец должен был реагировать на это.

Читайте такжеЗаступился за куму: Анатолий Анатолич рассказал, чем Лобода лучше запроданок Лорак, Повалий и пр."Есть такая категория людей - приспособленцы и когда началась война: "ой, я не знаю, я жертвую своей карьерой в России, своими подписчиками в России". Когда в таких масштабах начинается гнет твоего государства и умирают украинцы, ты не должна думать десять дней как тебе логично и рационально рассчитать свои активы. У тебя должна быть молниеносная реакция. И тут она "дала маху", - отметил Цимбалюк.

Напомним, несколько дней назад Светлана Лобода сообщила, что будет принимать участие в восстановлении города Ирпень, который разгромили российские оккупанты.

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