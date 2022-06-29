Лобода переписала российскую недвижимость на охранника - СМИ

Светлана Лобода переписала на охранника/ instagram.com/lobodaofficial/

Российские СМИ сообщают, что украинская певица Светлана Лобода, которая долгое время жила и работала в россии, переписала недвижимость в Московской области на своего охранника Гаджимурата Абдулаева.

Как сообщает российский 5 канал, отбросив популярную в россии басню "зарабатывала в россии, осудила спецоперацию", на пике популярности Светлана обзавелась роскошной недвижимостью. В том числе дом в подмосковном Красногорске, цена которого примерно 70 миллионов рублей (38 млн. грн). Помимо дома, певица также имеет большую квартиру в столице россии.

Читайте такжеКопия Лободы: киевлянку Анну Асти, которая молчит о войне, уличили в копировании

Но, как сообщает сайт KP.RU, по документам у знаменитости нет собственной жилплощади. "Чтобы обезопасить себя от ареста недвижимости, исполнительница назначила доверителем своего охранника Гаджимурата Абдулаева. Известно, что именно он принимал участие в транспортировке автомобилей Лободы в Белоруссию", - пишет издание, при том что Лобода на самом деле находится в Киеве и недавно посетила разрушенный Ирпень.

Свой загородный дом певица также переписала на телохранителя, а чей теперь стала московская квартира — пока не известно. Документы были оформлены удаленно, когда артистка уже уехала из россии.

Напомним, украинский актер Тарас Цимбалюк высказался о певице Светлане Лободе, которая сначала молчала о войне на родине, а потом приехала и начала помогать восстанавливать город Ирпень на Киевщине.