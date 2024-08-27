Певица Алсу и Ян Абрамов развелись и больше не являются семейной парой.

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Пара Алсу-Абрамов больше не являются мужем и женой / Коллаж Главред, фото Instagram/alsou

Российский адвокат Александр Добровинский, который представляет интересы Яна Абрамова, который разводится с российской певицей Алсу назвал секретную причину, по которой распался брак знаменитости.

Как сообщает пропагандистский ресурс Стархит, по словам адвоката, в деле о разводе пары появились новые данные.

"Совсем недавно выяснилось обстоятельство, по которому брак между Яном и Алсу Абрамовыми больше продолжаться не может. Это конец. И сегодня в этом деле была поставлена официальная точка. Думаю, ни одна из сторон не будет обжаловать. Поэтому то обстоятельство, которое выяснилось, обеим сторонам известно. К сожалению, это конец", — говорит Добровинский.

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Он не называет прямым текстом очевидную причину развода пары. "Думаю, настанет время, я получу разрешение от своего клиента это обнародовать. Но он очень трепетно относится к своей семье… Не знаю, если он разрешит сказать, я скажу", — сообщил он.

Кто такая Алсу Алсу Абрамова - российская певица, телеведущая, актриса. Известна мононимно как Алсу. По данным Википедии, она заслуженная артистка РФ, народная артистка Республики Татарстан, народная артистка Республики Башкортостан. Артист ЮНЕСКО во имя мира, но продолжает молчать о нападении России на Украину.

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Напомним, ранее росСМИ написали, что артистка уже нашла себе нового возлюбленного, с которым строит отношения, поэтому Абрамов переживает, что любовнику жены достанется состояние после развода. "Супруги давно не живут вместе. У Алсу уже новая любовь", – заявил источник.

Ранее также пропагандистские СМИ подловили певицу Алсу и попробовали разузнать у нее подробности ее личной жизни. В частности, их интересовали подробности развода с ее пока еще мужем Яном Абрамовым.

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