"Поцелованная солнцем": 53-летняя звезда Друзей Дженнифер Энистон удивила пляжным фото

Прекрасная "Рейчел" побаловала поклонников снимком в бикини.
Голливудская актриса и одна из красивейших женщин по версии именитых изданий People, Cosmopolitan и Esquire Дженнифер Энистон большую часть своей жизни проживает в солнечном штате Калифорния.
Отличительной чертой жителей Лос-Анджелеса является любовь к долгим прогулкам по пляжу. Актриса не стала исключением, тем более что летний сезон располагает к пляжному отдыху сам по себе.
Энистон на своей странице в Instagram опубликовала яркий летний кадр, который, не считая эмодзи, оставила без комментария.
На снимке Джен позирует в солнцезащитных очках, соломенной шляпке и с "пляжной" укладкой. Для прогулки она выбрала черное бикини на тонких бретельках.
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