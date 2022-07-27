"Поцелованная солнцем": 53-летняя звезда Друзей Дженнифер Энистон удивила пляжным фото

Дженнифер Энистон в бикини показала пляжное фото / instagram.com/jenniferaniston

Голливудская актриса и одна из красивейших женщин по версии именитых изданий People, Cosmopolitan и Esquire Дженнифер Энистон большую часть своей жизни проживает в солнечном штате Калифорния.

Отличительной чертой жителей Лос-Анджелеса является любовь к долгим прогулкам по пляжу. Актриса не стала исключением, тем более что летний сезон располагает к пляжному отдыху сам по себе.

Энистон на своей странице в Instagram опубликовала яркий летний кадр, который, не считая эмодзи, оставила без комментария.

На снимке Джен позирует в солнцезащитных очках, соломенной шляпке и с "пляжной" укладкой. Для прогулки она выбрала черное бикини на тонких бретельках.

Дженнифер Энистон в бикини показала пляжное фото / instagram.com/jenniferaniston

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