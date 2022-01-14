52-летняя Дженнифер Энистон показала себя без одежды и макияжа

Актриса по-прежнему горяч и восхитительна, как не крути.
Американская актриса Дженнифер Энистон выступает за натуральное старение и хирургическому вмешательству предпочитает натуральную косметику.
Впрочем, пластика в жизни Энистон была - на носу, но, как утверждает актриса, исключительно в целях здоровья, а не с эстетической точки зрения.
Сейчас знаменитой "Рейчел из Друзей" 52 года, и она активно выступает за натуральную красоту и против эйджизма. Поэтому она ничуть не смущается в повседневной жизни, в социальных сетях и на светских мероприятиях появляться без макияжа.
На свежих фото Энистон показала свое лицо крупным планом. Актриса явно только вышла из душа - из одежды на ней только полотенце, волосы кудрявятся и слегка влажные, на лице - ни капли косметики.
В подписи к фото Джен в шутку жалуется на влажность (из-за этого ее волосы такие волнистые), делая отсылку на одну из серий культового сериала Друзья.
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