52-летняя Дженнифер Энистон показала себя без одежды и макияжа

Дженнифер Энистон похвасталась натуральной красотой / instagram.com/lolavie

Американская актриса Дженнифер Энистон выступает за натуральное старение и хирургическому вмешательству предпочитает натуральную косметику.

Впрочем, пластика в жизни Энистон была - на носу, но, как утверждает актриса, исключительно в целях здоровья, а не с эстетической точки зрения.

Сейчас знаменитой "Рейчел из Друзей" 52 года, и она активно выступает за натуральную красоту и против эйджизма. Поэтому она ничуть не смущается в повседневной жизни, в социальных сетях и на светских мероприятиях появляться без макияжа.

На свежих фото Энистон показала свое лицо крупным планом. Актриса явно только вышла из душа - из одежды на ней только полотенце, волосы кудрявятся и слегка влажные, на лице - ни капли косметики.

В подписи к фото Джен в шутку жалуется на влажность (из-за этого ее волосы такие волнистые), делая отсылку на одну из серий культового сериала Друзья.

Реклама

Дженнифер Энистон без макияжа / instagram.com/jenniferaniston

Читайте такжеЕлизавета II лишила своего сына всех званий и королевского покровительства

Ранее украинка с самыми большими скулами в мире Анастасия Покрещук показала необъятную грудь в неприличном декольте.

Другие интересные новости: