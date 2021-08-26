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Победительница Холостяка без трусиков взбудоражила откровенным образом

26 августа 2021, 06:52

Бывшая участница шоу Холостяк Даша Квиткова побаловала поклонников ярким кадром.

Даша Квиткова
Даша Квиткова / instagram.com/kvittkova/

Украинская блогерша победительница романтического шоу Холостяк Даша Квиткова, которая вышла замуж за своего "Холостяка" Никиту Добрынина, иногда публикует откровенные фото, или открывает с поклонниками обсуждения интимных тем. Так что, мало кто удивился, когда она засветилась без трусиков.

Даша Квиткова в Instagram опубликовала фото в белом платье со слишком откровенным разрезом на бедрах, так, что все ее поклонники смогли оценить сочные прелести Квитковой, а также заметили, что под наряд она не надела трусики - шлеек не видно.

"Скучаю ли я за животиком? Нет. Мне нравится чувствовать себя легче, проворнее и быстрее. Но я безумно скучаю по состоянию во время беременности. С женщиной происходят невероятные вещи в этот период и энергетика исходит бешеная. Женщины во время беременности самые прекрасные, красивые и цветущие. P.S. сейчас меня вряд ли можно назвать цветущей", - пишет Квиткова.

"Квиткова не может быть НЕ цветущей", "Сколько нежности в одной фотографии", "Вааааааа, какаааааая Даша красивая! Волосы. Платье. Взгляд!)", "Я тоже не скучаю, но и похудеть не могу) кушаю всё, а надо спорт...", "Даша вы хорошо выглядите. Где платьице купили?", "Очень женственная", - пишут ей в комментариях.

Ранее холостячка Злата Огневич без белья свела с ума шикарным телом в дерзкой фотосессии.

viber
новости шоу бизнеса Даша Квиткова
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