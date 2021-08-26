Победительница Холостяка без трусиков взбудоражила откровенным образом

Бывшая участница шоу Холостяк Даша Квиткова побаловала поклонников ярким кадром.
Украинская блогерша победительница романтического шоу Холостяк Даша Квиткова, которая вышла замуж за своего "Холостяка" Никиту Добрынина, иногда публикует откровенные фото, или открывает с поклонниками обсуждения интимных тем. Так что, мало кто удивился, когда она засветилась без трусиков.
Даша Квиткова в Instagram опубликовала фото в белом платье со слишком откровенным разрезом на бедрах, так, что все ее поклонники смогли оценить сочные прелести Квитковой, а также заметили, что под наряд она не надела трусики - шлеек не видно.
"Скучаю ли я за животиком? Нет. Мне нравится чувствовать себя легче, проворнее и быстрее. Но я безумно скучаю по состоянию во время беременности. С женщиной происходят невероятные вещи в этот период и энергетика исходит бешеная. Женщины во время беременности самые прекрасные, красивые и цветущие. P.S. сейчас меня вряд ли можно назвать цветущей", - пишет Квиткова.
"Квиткова не может быть НЕ цветущей", "Сколько нежности в одной фотографии", "Вааааааа, какаааааая Даша красивая! Волосы. Платье. Взгляд!)", "Я тоже не скучаю, но и похудеть не могу) кушаю всё, а надо спорт...", "Даша вы хорошо выглядите. Где платьице купили?", "Очень женственная", - пишут ей в комментариях.
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