Победительница Битвы экстрасенсов рассказала, почему молчит София Ротару: "Приняла четкую позицию"

Кажетта Ахметжанова рассказала, почему молчит София Ротару / instagram.com/sofiarotaru.official, instagram.com/kajetta/

Украинская певица София Ротару на пятом месяце полномасштабной войны в Украине лишь только начала робко высказывать свою проукраинскую позицию. До этого, отделавшись "дежурным" постом в соц.сетях, она упорно хранила молчание.

Поклонники "хуторянки" верят, что София Михайловна все же на стороне Украины. Однако ее поведение кажется порой весьма странным.

Завесу тайны приоткрыла победительница российской Битвы экстрасенсов Кажетта Ахметжанова. Об этом рассказывают Факты с отсылкой на росСми.

Шаманка убеждена, что молчание Ротару - осознанный выбор. "София Михайловна проживает не самый лучший период в жизни. Она очень переживает за сложившуюся ситуацию в мире. Ее атакуют и журналисты, и политики. Все ее терзают. Но она приняла четкую позицию: надо молчать и выждать время", - заявила Ахметжанова.

Также она рассказала, что артистка занимается поиском постоянного жилья в Европе, где планирует осесть: "Выбрав дом за рубежом, певица займется ремонтом. Она закажет дизайнерам проект и будет вносить сама коррективы. Это поможет ей отвлечься".

Ранее украинская телеведущая Наталья Мосейчук возмутилась молчанием Софии Ротару о войне в Украине. Также ее раздражает, что из-за высокого статуса артистки, все закрывают на это глаза.

Кроме того, после неудачной попытки незаконно пересечь украинскую границу во время войны, внук Ротару намекнул, что уже не в стране - Анатолий запостил фото из Франции.

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