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Победа Kalush Orchestra: каким будет Евровидение-2023, если выиграет Украина

14 мая 2022, 20:25

Три сценария проведения конкурса в случае победы нашей страны на Евровидении-2022.

Каким будет Евровидение-2023, если победит Украина / instagram.com/suspilne.eurovision

В ночь с 14 на 15 мая станет известно имя артиста и страну-победителя в песенном конкурсе Евровидение-2022. Из 25 представителей зрителям и членам жюри предстоит выбрать наилучшего. Страна, чей артист покажет самый высокий результат, должна принять на себя организацию конкурса в следующем году.

24 канал обрисовал три вероятных сценария для проведения Евровидения-2023, если победу сегодня завоюют Kalush Orchestra - представители Украины.

Сценарий 1. Евровидение-2023 пройдет в Украине

Если Украине удастся одержать победу в войне с рф уже летом этого года, то к 2023 году, когда должен состояться песенный конкурс, страна сможет восстановиться в достаточной мере, чтобы принимать иностранных гостей. Среди городов, в которых может произойти это событие, называют Львов или Калуш - родной гордо группы Kalush Orchestra.

Сценарий 2. Украина отказывается от проведения Евровидения-2023 на своей территории

В связи с полномасштабной войной, которую оккупанты из рф развязали в Украине, никто не может сказать однозначно (хоть в этом и нет никаких сомнений), когда наша страна одержит победу и наступит мир. Поэтому, даже в случае победы Kalush Orchestra, существует вероятность, что Евровидение-2023 на территории Украины не состоится по причине невозможности обеспечить должный уровень безопасности.

Сценарий 3. Украина отдаст право проводить Евровидение-2023 другой стране

Такое уже случалось прежде, и не нарушает условия проведения конкурса. Украина, в таком случае, станет первой страной, которая отказывается от проведения конкурса на своей территории по причине войны.

Ранее от проведения Евровидения в своей стране отказывались:

  • в 1971 году - Монако (провела Великобритания). Княжество обнаружило, что не имеет достаточно большой концертной площадки, чтобы принять ожидаемое количество конкурсантов и зрителей.
  • в 1973 году - Люксембург (провела Великобритания). Тогда Люксембург одержал победу второй раз подряд, и правительство решила, что с экономической точки зрения повторять мероприятие подобных масштабов не выгодно для страны.
  • в 1979 году - Израиль (провели Нидерланды). По аналогичным с ситуацией в Люксембурге причинам.

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Ранее конкурс Евровидение-2022 попал в скандал - организаторов обвинили в коррупции из-за неверно подсчитанных голосов.

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