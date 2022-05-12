"Коррумпировано. Бойкот шоу. Хватит": на Евровидении-2022 разгорелся нешуточный скандал

Евровидение-2022: организаторов обвиняют в коррупции и подделке голосов / Коллаж

После первого полуфинала песенного конкурса Евровидение-2022 разгорелся скандал - фанаты считают результаты первого отбора несправедливыми и обвиняют организаторов и жюри в подделке голосов и коррупции.

Согласно изданию Mirror, зрители требуют пересчета голосов для конкурсантов из Латвии (группа Citi Zēni) и Албании (Ронела Хаяти), которые, по их мнению, были безусловными фаворитами.

Фанаты обещают бойкотировать финал Евровдения-2022, который состоится в Турине 14 мая.

Они также выразили сомнение, что конкурсант из Нидерландов - певица S10, заслужено получила место в финале. Вместо нее они желали бы видеть Албанию, Латвию или Данию.

Свое недовольство поклонники выражают в социальной сети Twitter:

"Нет Латвии? Нет, простите, ребята, это исправление, и я требую пересчета голосов. Смешно".

"Самый ужасный полуфинал Евровидения, который я когда-либо видел за все свои годы. Он настолько явно сфальсифицирован".

"Какой еще смысл в Евровидении, это явно все исправление. Албания должна была пройти".

"Нет Австрии, Болгарии или Дании в финале Евровидения? Коррумпировано. Бойкот шоу. Хватит".

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Кто прошел в финал Евровидения-2022 по итогам первого полуфинала, читайте тут.

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