У путиниста Филиппа Киркорова намечаются серьезные проблемы из-за суда с Любовью Успенской.

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Филиппа Киркорова могут лишить звания народного артиста страны-оккупанта РФ / коллаж: Главред, фото: facebook.com/p/Philipp-Kirkorov-100044260682422

Глава ФПБК страны-террориста России Виталий Бородин сообщил, что принял участие в суде между певицами-путинистами Любовью Успенской и Филиппом Киркоровым.

На своей странице в соцсетях Бородин признался, что в скандальном деле между артистами он на стороне Успенской.

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"Сегодня участвовал в суде, поддержал Любовь Успенскую, которая судится с Киркоровым. Предоставил суду нашу петицию. 103000 граждан нашей страны подписали её, чтобы Киркорова лишили звания народного артиста России", - заявил Бородин.

А также он сообил, что 103 тысячи россиян подписали петицию о лишении Киркорова звания народного артиста РФ.

Бородин поддержал путинистку Успенскую / фото: скрин t.me/vnborodinpolitik

Смотрите видео, где Бородин высказался о Киркорове:

Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

Филипп Киркоров - последние новости по теме

Отметим, стало известно, что Марго Овсянникова платит сумасшедшие суммы Филиппу Киркорову за каждый светский выход с ним. Стоимость публичного появления с путинистом обходится начинающей певице в 5 млн рублей.

А также адвокат певицы-путинистки Славы сказала, что Филиппу Киркорову нужно публично извиниться перед артисткой. Елена Сенина рассказала пропагандистским росСМИ, что артист снова вошел "не в ту дверь".

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