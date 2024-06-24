По всей РФ: 103 тысячи россиян восстали против путиниста Филиппа Киркорова

Глава ФПБК страны-террориста России Виталий Бородин сообщил, что принял участие в суде между певицами-путинистами Любовью Успенской и Филиппом Киркоровым.
На своей странице в соцсетях Бородин признался, что в скандальном деле между артистами он на стороне Успенской.
"Сегодня участвовал в суде, поддержал Любовь Успенскую, которая судится с Киркоровым. Предоставил суду нашу петицию. 103000 граждан нашей страны подписали её, чтобы Киркорова лишили звания народного артиста России", - заявил Бородин.
А также он сообил, что 103 тысячи россиян подписали петицию о лишении Киркорова звания народного артиста РФ.
Смотрите видео, где Бородин высказался о Киркорове:
Кто такой Филипп Киркоров?
Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.
Филипп Киркоров - последние новости по теме
Отметим, стало известно, что Марго Овсянникова платит сумасшедшие суммы Филиппу Киркорову за каждый светский выход с ним. Стоимость публичного появления с путинистом обходится начинающей певице в 5 млн рублей.
А также адвокат певицы-путинистки Славы сказала, что Филиппу Киркорову нужно публично извиниться перед артисткой. Елена Сенина рассказала пропагандистским росСМИ, что артист снова вошел "не в ту дверь".
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