Это уже не первый случай отмены концерта пропутинской пианистки Валентины Лисицы.

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В Италии отменили концерт путинистки Лисицы / Фото ANSA

В итальянском городе Леричи отменили концерт скандальной украинской пропутинской пианистки Валентины Лисицы, которая оскандалилась своими заявлениями в отношении оккупированного Россией Донбасса, а также поддержкой Путина.

Артистка, которая поддерживает убийства собственных земляков, должна была выступить в июле на музыкальном фестивале в Леричи, но после социальных споров, вызванных ее присутствием, по прямому запросу мэра Леонардо Паолетти выступление не состоится.

Из-за своей пророссийской позиции Лисица, известная как Королева Рахманинова, также получила отмену концерта в Fenice в Венеции в декабре прошлого года, сообщает информационное агентство ANSA.

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"Концерт, - сказал Паолетти, - был отменен по моему особому запросу и при полной поддержке маэстро Джанлуки Марчиано", художественного руководителя мероприятия. Мэр отметил, что "всегда считал присутствие пианистки неуместным по известным причинам, поскольку муниципалитет Леричи и его администрация были убежденными сторонниками украинского народа с февраля 2022 года. Сопротивление я считаю необходимым до окончательной победы", - добавил он.

Валентину Лисицу прозвали "Королевой Рахманинова" / fbm.ru

Против присутствия артистки, игравшей на развалинах оккупированного россиянами Мариуполя, также были сделаны обращения к премьер-министру Мелони.

Напомним, в Венеции отменили концерт скандальной пианистки Валентины Лисицы, которая давала концерты в оккупированном Мариуполе, с 2014 года активно поддерживала террориста Путина, а также получила паспорт так называемой ДНР.

Кроме того, ранее концерт певицы Ольги Бузовой отменили в Израиле из-за ее пропутинской позиции.

Также на днях стало известно о том, что запроданка Ани Лорак, которая поддерживает Россию в ее жестоком военном нападении на Украину, не оставляет попыток заработать денег и собралась петь в Турции.

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