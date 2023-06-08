УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

По личной просьбе мэра: в Италии отменили концерт путинистки-пианистки Лисицы

Алена Кюпели
8 июня 2023, 12:55 обновлено 8 июня, 13:13
38
Это уже не первый случай отмены концерта пропутинской пианистки Валентины Лисицы.
В Италии отменили концерт путинистки Лисицы
В Италии отменили концерт путинистки Лисицы / Фото ANSA

В итальянском городе Леричи отменили концерт скандальной украинской пропутинской пианистки Валентины Лисицы, которая оскандалилась своими заявлениями в отношении оккупированного Россией Донбасса, а также поддержкой Путина.

Артистка, которая поддерживает убийства собственных земляков, должна была выступить в июле на музыкальном фестивале в Леричи, но после социальных споров, вызванных ее присутствием, по прямому запросу мэра Леонардо Паолетти выступление не состоится.

Из-за своей пророссийской позиции Лисица, известная как Королева Рахманинова, также получила отмену концерта в Fenice в Венеции в декабре прошлого года, сообщает информационное агентство ANSA.

видео дня

"Концерт, - сказал Паолетти, - был отменен по моему особому запросу и при полной поддержке маэстро Джанлуки Марчиано", художественного руководителя мероприятия. Мэр отметил, что "всегда считал присутствие пианистки неуместным по известным причинам, поскольку муниципалитет Леричи и его администрация были убежденными сторонниками украинского народа с февраля 2022 года. Сопротивление я считаю необходимым до окончательной победы", - добавил он.

Валентину Лисицу прозвали
Валентину Лисицу прозвали "Королевой Рахманинова" / fbm.ru

Против присутствия артистки, игравшей на развалинах оккупированного россиянами Мариуполя, также были сделаны обращения к премьер-министру Мелони.

Напомним, в Венеции отменили концерт скандальной пианистки Валентины Лисицы, которая давала концерты в оккупированном Мариуполе, с 2014 года активно поддерживала террориста Путина, а также получила паспорт так называемой ДНР.

Кроме того, ранее концерт певицы Ольги Бузовой отменили в Израиле из-за ее пропутинской позиции.

Также на днях стало известно о том, что запроданка Ани Лорак, которая поддерживает Россию в ее жестоком военном нападении на Украину, не оставляет попыток заработать денег и собралась петь в Турции.

Вас также может заинтересовать:

Реклама

Главное за день

Зеленский на Херсонщине решает, как преодолевать катастрофу: "Много важных вопросов"

Зеленский на Херсонщине решает, как преодолевать катастрофу: "Много важных вопросов"

11:57 Украина
Последствия будут страшными: эколог рассказал, чего ждать Украине после подрыва Каховской ГЭС

Последствия будут страшными: эколог рассказал, чего ждать Украине после подрыва Каховской ГЭС

11:40 Украина
В Луганске серия "прилетов" по оккупантам: взрывы прогремели сразу на 3-х заводах

В Луганске серия "прилетов" по оккупантам: взрывы прогремели сразу на 3-х заводах

11:34 Украина
Все главные новости

Последние новости

12:56

Папарацци подловили Ди Каприо в одном ресторане с супермоделью Джиджи Хадид

12:55

По личной просьбе мэра: в Италии отменили концерт путинистки-пианистки Лисицы

12:47

Надо всего 2 вилки: мужчина показал гениальный лайфхак с помидоромВидео

12:32

Галкин поддержал украинцев после подрыва ГЭС и получил море благодарности

12:26

О подрыве не сказали даже своим: перед терактом на ГЭС оккупанты глушили связь - ГуменюкВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

12:19

Бывшая жена Остапчука раскрыла коварный диагноз и похвасталась новым кавалеромВидео

11:57

Зеленский на Херсонщине решает, как преодолевать катастрофу: "Много важных вопросов"ФотоВидео

11:40

Последствия будут страшными: эколог рассказал, чего ждать Украине после подрыва Каховской ГЭСВидео

11:34

В Луганске серия "прилетов" по оккупантам: взрывы прогремели сразу на 3-х заводахВидео

Реклама
11:32

Анджелина Джоли серьезно поменяла внешний вид: что случилось

11:06

Гороскоп на завтра 9 июня 2023: Водолеям - богатство, Раки - избегайте толпыВидео

10:48

"Количество взрывов невозможно посчитать": ВСУ мощно ударили по оккупантам в Токмаке

10:33

Путин попросил Эрдогана стать посредником в переговорах с США: в Сети раскрыли подробности

10:05

Украинская сеть кинотеатров вошла в рейтинг топ-50 в ЕвропеФото

10:00

Русская элита недовольна Путиным и его шансами в войне с Украиной - BloombergВидео

09:51

Чрезвычайно сложная загадка: нужно найти прямую линию среди кругов за 5 секунд

09:50

Женщина вылила пол-литра кока-колы в унитаз: результат впечатляетВидео

09:36

В боях за Украину погиб молодой защитник из Львовской области

09:22

Украинцы обязаны заплатить налоги со своего жилья: сроки и сколько денегВидео

08:58

Генерал РФ был пьян: в Сети рассказали, кто дал отмашку подорвать Каховскую ГЭС

Реклама
08:49

"Будет еще хуже": Путин "плюнул" на Крым приказом взорвать Каховскую ГЭС – Пионтковский

08:42

Всю жизнь мы неправильно клеили лейкопластырь: как это делают профиВидео

08:42

Геноцид Левобережья: россияне нарушили Конвенцию ООНмнение

08:38

Как оформить отсрочку от мобилизации военкомате: объяснение адвоката

07:56

Армия РФ потеряла первую линию обороны на Херсонщине: линия фронта изменилась – ISWФотоВидео

07:55

Оккупанты забрали все плавсредства и не выпускают людей из Олешек - мэрВидео

07:20

Члены НАТО могут отправить войска в Украину - The Guardian

06:38

Россия ответственна за разрушение Каховской ГЭС – Белый домВидео

06:17

Подрыв Каховской ГЭС: какие вызовы стоят перед Украиной?мнение

05:00

"Подраспухла": певица Валерия расправила щеки

04:30

"Центр не управляет ситуацией": уже есть первый признак начала развала РФ – ОгрызкоВидео

04:00

Какой сегодня праздник 8 июня: что произошло в мире и кого поздравлять

03:43

Стала неузнаваемой: дива Кончита Вурст кардинально сменила имидж

03:13

Гениальные хозяйки в СССР мыли окна уксусом, а посуду - содой: в чем секрет

02:40

Гражданская война в России: Эксперт объяснил о ситуации в Белгороде

01:55

Не только для остановки контрнаступления: эксперт объяснил, зачем РФ подрыв Каховской ГЭСВидео

00:21

"Я отдаю приказы": Зеленский сказал, причастна ли Украина к событиям на территории РФ

00:03

"С бабушкой трудно работать": популярный российский артист унизил Долину

07 июня, среда
23:42

"Я зверь": голливудская актриса показала, как бреет свое лицо

23:41

"Человек-паук" Том Холланд "сломался": актер прекращает карьеру

Реклама
23:37

Самый строгий день в году: приметы 9 июня и что нельзя делатьВидео

23:26

Страны НАТО могут отправить войска в Украину - РасмуссенВидео

23:21

Путин цинично собрался "спасать" людей на второй день после подрыва ГЭСФотоВидео

22:59

"Русский олигарх приглашал": Байкова призналась, получала ли деньги за интимВидео

22:58

"На очереди 2 опасных болезни": ученый рассказал об угрозе после подрыва Каховской ГЭСВидео

22:31

На Херсонщине плавают тела утопленников, а оккупанты не дают спасать людей - ЗеленскийФотоВидео

22:08

Муж Наташи Королевой Тарзан опозорил певицу на всю РоссиюВидео

22:02

"Будет еще больше": стало известно о первых погибших из-за подрыва Каховской ГЭСВидео

21:50

Почему в четверг нужно пить кофе с корицей - лишь мудрые люди знают ответ

21:32

Молили о помощи: из Олешек эвакуировали женщину с детьми, которым дроном передали водуФотоВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Лайфхаки
Все о салеУборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять