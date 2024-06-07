Московская дочь Ольги Сумской показала свою жизнь в России

Антонина Паперная опубликовала видео, в котором показала свою беззаботную жизнь в стране-оккупанте РФ.

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Дочь Ольги Сумской не показалась в соцсетях / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tony__pepper/, instagram.com/olgasumska/?hl=uk

Актриса Антонина Паперная, которая живет и работает в стране-террористе России и ни слова не сказала о страшном вторжении РФ в Украину, кажется, совсем не беспокоится, что происходит в ее родной стране.

На своей странице в соцсетях Паперная опубликовала видео, как она прогуливается среди природы.

видео дня

На кадрах Тоня показалась в бежевом топе и белых широких джинсах, раздувая одуванчики.

Смотрите видео, которое опубликовала Тоня Паперная:

Антонина Паперная на прогулке / фото: скрин instagram.com/tony__pepper/

Отметим, пока Паперная разгуливает по красным дорожкам со своим российским мужем Владимиром Яглычем в Москве, ее матери Ольге Сумской приходится отдуваться за поступки дочери.

Кто такая Антонина Паперная? Антонина Паперная – родилась 1 июня 1990 года в Киеве в семье актеров Евгения Паперного и Ольги Сумской. Уехала в страну-агрессора РФ еще до начала полномасштабного вторжения, но после 24 февраля 2022 года ни разу публично не высказалась против войны и российской агрессии.

Паперная продолжает жить со своим супругом, актером сериала "Кухня" Владимиром Яглычем и детьми в России.

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Напомним, активную кинокарьеру Тоня Паперная возобновила еще летом 2023 года - тогда после длительного молчания "московская" дочь Ольги Сумской снялась в главной роли в российском сериале.

Также украинский шеф-повар Евгений Клопотенко, известный своим радикализмом, высказал лично Ольге Сумской свое мнение про ее "московскую" дочь.

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