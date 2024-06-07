Московская дочь Ольги Сумской показала свою жизнь в России

Актриса Антонина Паперная, которая живет и работает в стране-террористе России и ни слова не сказала о страшном вторжении РФ в Украину, кажется, совсем не беспокоится, что происходит в ее родной стране.
На своей странице в соцсетях Паперная опубликовала видео, как она прогуливается среди природы.
На кадрах Тоня показалась в бежевом топе и белых широких джинсах, раздувая одуванчики.
Смотрите видео, которое опубликовала Тоня Паперная:
Отметим, пока Паперная разгуливает по красным дорожкам со своим российским мужем Владимиром Яглычем в Москве, ее матери Ольге Сумской приходится отдуваться за поступки дочери.
Кто такая Антонина Паперная?
Антонина Паперная – родилась 1 июня 1990 года в Киеве в семье актеров Евгения Паперного и Ольги Сумской. Уехала в страну-агрессора РФ еще до начала полномасштабного вторжения, но после 24 февраля 2022 года ни разу публично не высказалась против войны и российской агрессии.
Паперная продолжает жить со своим супругом, актером сериала "Кухня" Владимиром Яглычем и детьми в России.
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Напомним, активную кинокарьеру Тоня Паперная возобновила еще летом 2023 года - тогда после длительного молчания "московская" дочь Ольги Сумской снялась в главной роли в российском сериале.
Также украинский шеф-повар Евгений Клопотенко, известный своим радикализмом, высказал лично Ольге Сумской свое мнение про ее "московскую" дочь.
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