Украинская ведущая сравнила Паперную с Тодоренко, и придумала им "наказание"

Актриса Тоня Паперная, которая живет и работает в стране-оккупанте и молчит про войну в Украине якобы из страха за безопасность своей семьи, вызвала новую волну хейта к себе после того, как снялась в российской адаптации популярного турецкого сериала. Старшая дочь Ольги Сумской сильно увлечена новой работой, и активно делится успехами в социальных сетях.
Однако в украинском обществе развитию ее карьеры не радуются. Вопреки всем попыткам Ольги Сумской отбелить репутацию дочери, Паперную открыто критикуют.
Так в недавнем эпизоде шоу "#ністиданісовісті" на Люкс ФМ ведущая Мила Еремеева назвала поведение Антонины пренебрежением к Украине, за которое, на ее взгляд, Паперную следует наказать запретом на въезд в Украину. Также Еремеева сравнила актрису с другими артистками украинского происхождения, которые предпочитают оставаться в стране-агрессоре по личным причинам, не связанным с политическими убеждениями.
"Это пренебрежительно к Украине со стороны Антонины. У нас два года полномасштабного вторжения – ни слова о том, что здесь происходит. Я считаю, что в Украину въезд для Антонины уже закрыт. Она может об этом забыть и все, больше не вспоминать. Для меня это из категории Регины Тодоренко, Галины Безрук и всех-всех тех остальных предателей Украины", - категорично заявила Мила Еремеева.
Скандал с Тоней Паперной: контекст
Старшая дочь Народной артистки Украины Ольги Сумской актриса Антонина Паперная с 2015 года состоит в отношениях с российским актером Владимиром Яглычем. Вместе пара живет в Москве и воспитывает двоих общих детей. После 24 февраля 2022 Паперная приняла молчаливую позицию относительно войны в Украине и продолжает работать в стране-оккупанте.
Напомним, активную кинокарьеру Тоня Паперная возобновила еще летом 2023 года - тогда после длительного молчания "московская" дочь Ольги Сумской снялась в главной роли в российском сериале.
Также украинский шеф-повар Евгений Клопотенко, известный своим радикализмом, высказал лично Ольге Сумской свое мнение про ее "московскую" дочь.
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