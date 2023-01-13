Певица MamaRika в нижнем белье показала целлюлит, который наела за праздники

Анастасия Середа отметила, что новые формы привлекают ее мужа больше прежних.

МамаРика показала целлюлит в нижнем белье / instagram.com/mamarika_official

Украинская певица MamaRika (настоящее имя - Анастасия Середа) от природы имеет стройную фигуру. Даже после родов (артистка впервые стала мамой летом 2021 года) она быстро привела свое тело в форму.

Однако коварная магия новогодних салатиков сыграла с певицей свою злую шутку - на своей странице в Instagram МамаРика пожаловалась, что набрала пару лишних кило за праздники, и обзавелась целлюлитом.

Артистка также в шутку посетовала, что ее муж Сергей Середа перемены в ее внешности одобряет и даже поощряет - дескать он разработал хитрый план, чтобы Анастасия поправилась еще больше.

В социальных сетях МамаРика опубликовала свое фото в нижнем белье, на котором щипает себя за бедро: "Официально заявляю: за праздники + пару кг и целюлька на зад. С понедельника врываюсь. Меня удивляет то, что каждый раз, когда я поправляюсь, Сергеич в диком восторге. Вот теперь и думай, как лучше".

Стоит отметить, что на снимке Середы не видно ни лишних кило, ни целлюлита - певица все еще в прекрасной форме.

МамаРика показала целлюлит в нижнем белье / instagram.com/mamarika_official

Ранее американская модельер китайского происхождения 73-летняя Вера Вонг похвасталась идеальным телом и стройными ножками в белоснежном купальнике у бассейна.

Также снимками в своем соблазнительном новогоднем наряде поделилась немецкая супермодель, культовая фэшн-икона 90-ых Клаудия Шиффер - на них "немецкая Барби" засветила пышные полукружья грудей.

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