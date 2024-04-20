Пэрис Хилтон впервые показала дочку

Пэрис Хилтон впервые показала свою маленькую девочку.

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Пэрис Хилтон показала дочку / Коллаж Главред, фото Instagram/parishilton

Светская львица и диджей Пэрис Хилтон, которая недавно стала мамой во второй раз, опубликовала первую фотографию своей дочери Лондон спустя пять месяцев после ее рождения.

Как пишет Page Six, малышка сидела на коленях у мамы в розовом наряде и с таким же бантом на голове на милых семейных снимках, опубликованных в Instagram в пятницу.

"Представляем Лондон Мэрилин Хилтон-Рим", — подписала Хилтон снимки. "Сколько себя помню, я мечтала о дочери по имени Лондон".

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Она продолжила: "Я так благодарна, что она здесь. Я действительно дорожу каждым моментом, который провожу с ней. Вместе с Фениксом мои малыши-ангелы показали мне любовь, о которой я даже не подозревала, что она может быть настолько глубокой, пока я не стала их матерью".

Селебрити ошеломила фанатов, когда после Дня Благодарения 2023 года она рассказала, что у них с мужем родился еще один ребенок.

Хилтон объявила о рождении, поделившись в Instagram фотографией, где был изображен детский полностью розовый наряд с вышитым на верху именем "Лондон". К монохромному наряду она также добавила пару солнцезащитных очков в форме красных сердечек и плюшевого мишку.

"Спасибо за мою девочку", — подписала фотографию наследница отеля.

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Напомним, ранее Пэрис Хилтон показала лицо своего сына. Она часто выкладывает фото со своим малышом, когда проводит с ним время.

Напомним, ранее маму Пэрис Хилтон захейтили за неловкие фото с сыном. Поклонники звезды посчитали, что светская львица неловко держит малыша, так как берет его на руки не очень часто.

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