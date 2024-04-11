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Пэрис Хилтон рассказала, почему не показывает дочь Лондон

Алена Кюпели
11 апреля 2024, 20:45
Светская львица рассказала, почему не хочет показывать маленькую дочку.
Пэрис Хилтон с семьей
Пэрис Хилтон проводит время со своей семьей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/parishilton

Светская львица и диджей Пэрис Хилтон, которая недавно стала мамой во второй раз, пояснила, почему не собирается показывать свою новорожденную дочь, которою они назвали Лондон.

По информации Page Six, 43-летняя светская львица объяснила в новом интервью, что она никогда не публикует фотографии своей 4-месячной дочери Лондон в социальных сетях из соображений конфиденциальности, несмотря на то, что регулярно публикует фотографии своего сына Феникса.

"Я чувствую, что моя жизнь была настолько публичной со всем. Поэтому я просто хотела оставить свою маленькую девочку для себя", - написала она.

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Между тем, она все-таки добавила, что придет время, и она покажет дочку. "Скоро я покажу ее миру, потому что все продолжают спрашивать", — сказала она.

Светская львица также заверила, что ей никогда не было лучше. "Я провожу самое невероятное время. Я никогда не была так счастлива. Они самые милые маленькие ангелочки", — отметила она.

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Напомним, ранее Пэрис Хилтон показала лицо своего сына. Она часто выкладывает фото со своим малышом, когда проводит с ним время.

Напомним, ранее маму Пэрис Хилтон захейтили за неловкие фото с сыном. Поклонники звезды посчитали, что светская львица неловко держит малыша, так как берет его на руки не очень часто.

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