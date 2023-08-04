Передозировка водой: умерла молодая мама двоих детей

Молодая женщина выпила чуть меньше 2 литров воды и умерла.

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Оказывается, может быть передозировка простой водой/Коллаж Главред, фото pixabay.com

Мать двоих детей в CША умерла после того, как выпила около 1,8 литра воды всего за 20 минут.

По информации The Daily Mail, 35-летняя Эшли Саммерс умерла от отравления водой вскоре после того, как провела неторопливый день на озере Фримен в течение длинных выходных.

В последний день поездки она почувствовала головокружение и головную боль, симптомы обезвоживания, но никакое количество воды не могло утолить жажду. Она выпила эквивалент четырех бутылок по 500 мл.

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Когда Саммерс вернулась домой, она потеряла сознание в своем гараже из-за сильного отека мозга. Она так и не пришла в сознание.

В больнице врачи диагностировали у нее водную интоксикацию, также называемую гипонатриемией, которая развивается из-за того, что в организме слишком много воды и недостаточно натрия.

Двое детей остались без мамы / Фото The Daily Mail

Когда Девон Миллер, брат Саммерс, услышал о состоянии своей сестры, он не поверил. Он сказал: "Это был большой шок для всех нас".

Миллер добавил: "Она просто чувствовала, что не может напиться… Когда они покинули песчаную косу и добрались до причала, это было около 20 минут на лодке… она выпила четыре бутылки воды за эти 20 минут".

Саммерс так и не пришла в сознание, и врачи диагностировали у нее водное отравление или гипонатриемию.

Это состояние возникает, когда кто-то выпивает чрезмерное количество воды в течение короткого промежутка времени, что подавляет способность сложных систем организма, в первую очередь почек, регулировать баланс жидкостей.

Конечная цель — установить равновесие между водой и электролитами, такими как натрий, калий и хлорид, что обеспечивает правильное функционирование клеток.

Натрий особенно важен из-за его способности поддерживать связь между клетками посредством электрических импульсов.

Натрий также способствует усвоению питательных веществ в пищеварительной системе и почках, что регулирует количество воды и электролитов, реабсорбируемых в кровоток или выделяемых с мочой.

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