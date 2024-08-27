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Папина девочка: Кухар показала красавицу-дочь, очень похожую на Стоянова

Анна Подгорная
27 августа 2024, 00:07
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Дочь Кухар и Стоянова растет трудолюбивой помощницей для родителей.
Екатерина Кухар с дочерью
Екатерина Кухар новости - как выглядит дочь Кухар и Стоянова / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Украинская прима-балерина, Народная артистка Украины и преподаватель Екатерина Кухар проводит последние дни лета с пользой - вместе с дочерью она отправилась на дачу собирать урожай. Успехами огородницы поделились в Instagram.

Так артистка показала, как с 9-летней Настей собирает огурцы, кабачки, кукурузу, картофель и капусту. При этом девочка работает на огороде наравне со своей мамой.

"Наш урожай и моя самая главная помощница. Труд делает нас лучше!" - подписала кадры с дочерью Екатерина Кухар.

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Настя нередко появляется в блоге своей балерины, но с каждым появлением все больше меняется. Девочка имеет поразительное сходство и с мамой, и с папой, артистом балета Александром Стояновым.

дочь Кухар и Стоянова
Екатерина Кухар новости - как выглядит дочь Кухар и Стоянова / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Кто такая Екатерина Кухар?

Екатерина Игоревна Кухар - украинская артистка балета, прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко, народная артистка Украины. Руководитель Киевского государственного профессионального хореографического колледжа, сообщает "Википедия".

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