Папина девочка: Кухар показала красавицу-дочь, очень похожую на Стоянова

Украинская прима-балерина, Народная артистка Украины и преподаватель Екатерина Кухар проводит последние дни лета с пользой - вместе с дочерью она отправилась на дачу собирать урожай. Успехами огородницы поделились в Instagram.
Так артистка показала, как с 9-летней Настей собирает огурцы, кабачки, кукурузу, картофель и капусту. При этом девочка работает на огороде наравне со своей мамой.
"Наш урожай и моя самая главная помощница. Труд делает нас лучше!" - подписала кадры с дочерью Екатерина Кухар.
Настя нередко появляется в блоге своей балерины, но с каждым появлением все больше меняется. Девочка имеет поразительное сходство и с мамой, и с папой, артистом балета Александром Стояновым.
Кто такая Екатерина Кухар?
Екатерина Игоревна Кухар - украинская артистка балета, прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко, народная артистка Украины. Руководитель Киевского государственного профессионального хореографического колледжа, сообщает "Википедия".
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