Папина девочка: Кухар показала красавицу-дочь, очень похожую на Стоянова

Дочь Кухар и Стоянова растет трудолюбивой помощницей для родителей.

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Екатерина Кухар новости - как выглядит дочь Кухар и Стоянова / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Украинская прима-балерина, Народная артистка Украины и преподаватель Екатерина Кухар проводит последние дни лета с пользой - вместе с дочерью она отправилась на дачу собирать урожай. Успехами огородницы поделились в Instagram.

Так артистка показала, как с 9-летней Настей собирает огурцы, кабачки, кукурузу, картофель и капусту. При этом девочка работает на огороде наравне со своей мамой.

"Наш урожай и моя самая главная помощница. Труд делает нас лучше!" - подписала кадры с дочерью Екатерина Кухар.

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Настя нередко появляется в блоге своей балерины, но с каждым появлением все больше меняется. Девочка имеет поразительное сходство и с мамой, и с папой, артистом балета Александром Стояновым.

Екатерина Кухар новости - как выглядит дочь Кухар и Стоянова / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Кто такая Екатерина Кухар? Екатерина Игоревна Кухар - украинская артистка балета, прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко, народная артистка Украины. Руководитель Киевского государственного профессионального хореографического колледжа, сообщает "Википедия".

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