"Отрыжка ельцинской эпохи": про Аллу Пугачеву сняли фильм в пропагандистском стиле

В РФ сняли очерняющий достоинство фильм про Аллу Пугачеву / instagram.com/alla_orfey

Российская певица Алла Пугачева, которую в поглощенной рашистской пропагандой России ранее почитали, как Примадонну, стала жертвой "охоты на ведьм" из-за антивоенных высказываний ее мужа, комика Максима Галкина.

Звездная пара покинула страну-агрессора в начале полномасштабной войны в Украине, и обосновалась в Израиле. Сейчас Пугачеву и Галкина власти РФ рассматривают, как предателей родины, и вкладывают ресурсы в очернение их имен в медиапространстве.

К примеру, российский журналист и режиссер Роман Супер поделился новостью, которую ему сообщил свой источник из главного пропагандистского телеканала РФ - про Пугачеву приготовили псевдодокументальное кино, нацеленное испортить ее репутацию.

"Друзья с Первого сообщают, что на телеканал спустилось большое документальное кино про Аллу Пугачёву, в котором артистка показана предательницей, ренегатом и "отрыжкой ельцинской эпохи".

Кино настолько масштабно отвратительное, что подверглось критике даже со стороны директора Дирекции информационного вещания Кирилла Клеймёнова. Руководство канала пытается сопротивляться выходу этого фильма в эфир", - пишет журналист.

В РФ сняли очерняющий достоинство фильм про Аллу Пугачеву / facebook.com/romasuper

В комментариях поклонники Аллы Борисовны и здравого смысла выразили негодование:

"Не верится, что все это происходит в нынешнее время. Я думала, 37 год уже давно и прочно позади".

"Она даже молчанием их убивает".

"Сначала они посягнули на мать городов русских, теперь на королеву-мать..."

"Пугачева пережила несметное количество вождей, и этого "отрыжку" тоже благополучно переживет :))"

"Она ещё на похороны Капутина приедет и споёт "А ты такой холодный".

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Из-за поддержки нашей страны юморист попал в список запрещенных артистов в россии, его концерты отменяют и хотят лишить наград и званий. Также с Галкиным стали разрывать рекламные контракты, рассказал Андрей Данилко.

Российская певица Алла Пугачева на травлю мужа реагирует весьма агрессивно. Ранее она сделала заявление, что заступится за Галкина и расскажет много интересного о власть имеющих, если от комика не отстанут.

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