Отмена свадьбы и ревность: Kazka Зарицкая раскрыла подробности личной жизни

Александра Зарицкая рассказала, как сложились ее отношения с женихом после того, как она отказалась от свадьбы.

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Kazka Александра Зарицкая - Зарицкая рассказала про отношения с женихом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kazka.band

В июне 2024 года должна была состояться свадьба солистки группы Kazka Александры Зарицкой и ее бойфренда, музыканта Павла Тараненко. Однако церемония не состоялась, а артистка объявила, что отменяет свадьбу.

Зарицкая и Тараненко были помолвлены с мая 2023 года. Впервые об отношениях пара заговорила еще в сентябре 2022-го.

Певица причисляет себя к тем, кто о личном говорит неохотно, поэтому после отмены свадьбы про ее отношения с музыкантом стали появляться различные слухи. Их Александра решительно опровергла в интервью для М1.

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Певица подчеркнула, что она все еще помолвлена с Павлом, и между ними полная гармония. "Я в плане любви очень постоянный человек, если я всей Украине сказала, что помолвлена, то я не буду постоянно хайпить, что я помолвлена, а теперь уже не помолвлена. Ничего не изменилось", - говорит звезда.

При этом она пошутила, что единственное, что омрачает ее отношения с Тараненко, так это ревность музыканта: "У нас есть только проблемка, что Паша ревнует меня немного к Николаю (певец Tricky Nicki, с которым Зарицкая недавно записала песню "Не та любов" - прим. редактора), а так все хорошо".

Александра Зарицкая и Tricky Nicki, к которому певицу ревнует ее жених / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kazka.band

Кто такая Александра Зарицкая? Александра Зарицкая - украинская певица, солистка группы "KAZKA" (с 2017 года). Участница шоу "Голос страны" (4 сезон - как участница, 12 сезон - тренер команды "Второго шанса"), "Х-фактор" (8 сезон - заняла 7 место в составе группы "KAZKA") и "Танцы со звездами-8".

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