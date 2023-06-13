Отмалчиваются: комик из РФ рассказал, что его друзья не поддерживают войну

Российский комик Руслан Белый заявил, что среди его российских коллег нет тех, кто поддерживает войну.
Как написал Телеграмм-канал "Секреты Шоубизнеса", по словам артиста, его друзья "просто отмалчиваются".
"Я не знаю таких людей, которые открыто поддерживают все происходящее. То есть, в целом, весь сейчас российский творческий пласт — он с фигой в кармане", — высказался Белый о коллегах по звездному цеху.
Напомним, сам Руслан вместе с семьей переехал за границу и планирует обосноваться в Испании.
Кроме того, артист Руслан Белый во время выступления прямо со сцены заявил, что он не собирается воевать против Украины на стороне России.
Ранее украинский стендап-комик Андрей Щегель заявил, что специально выехал из Украины по артистической линии – из-за украино-российской войны и мобилизации в ряды ВСУ. Щегель говорил, что получил три повестки из ТЦК – две из Рахова (Закарпатская область) и одну из города Надворная (Ивано-Франковская область). И он сознательно решил их игнорировать, а потом покинуть страну ‒ якобы с гастролями. При этом он высказал мнение, якобы "это выбор ребят – умирать на войне".
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