Отказался воевать: певец Игорь Тальков получил повестку

Игорь Тальков. Скриншот Instagram

Сын умершего российского певца Игоря Талькова получил повестку, однако ехать и убивать украинцев он не захотел.

По словам Игоря Талькова-младшего, он не прочь наведывать оккупантов, однако брать оружие в руки не готов. Как написал он на своей странице в Instagram, ему позвонила мама и сообщила о том, что пришла повестка.

"Мама написала, что мне пришла повестка. Я ненавижу прятаться, бояться. Меня никто не заставит никогда брать оружие и идти убивать. Даже направлять оружие на кого-то. Мое оружие – музыка. Это мой фронт. Я против войны, но обстоятельства такие, что нужно выбрать сторону", – странно дергаясь и двигаясь, заявил музыкант.

Тальков судя по всему, не против войны, так как готов ехать поддерживать российских оккупантов в госпиталях. Радует однако то, что у него пока отсутствует желание убивать.

Напомним, ранее

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