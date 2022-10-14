Отказался воевать: певец Игорь Тальков получил повестку

Артист впрочем признался, что готов петь и выступать для российских оккупантов.
Сын умершего российского певца Игоря Талькова получил повестку, однако ехать и убивать украинцев он не захотел.
По словам Игоря Талькова-младшего, он не прочь наведывать оккупантов, однако брать оружие в руки не готов. Как написал он на своей странице в Instagram, ему позвонила мама и сообщила о том, что пришла повестка.
"Мама написала, что мне пришла повестка. Я ненавижу прятаться, бояться. Меня никто не заставит никогда брать оружие и идти убивать. Даже направлять оружие на кого-то. Мое оружие – музыка. Это мой фронт. Я против войны, но обстоятельства такие, что нужно выбрать сторону", – странно дергаясь и двигаясь, заявил музыкант.
Тальков судя по всему, не против войны, так как готов ехать поддерживать российских оккупантов в госпиталях. Радует однако то, что у него пока отсутствует желание убивать.
Напомним, ранее
Вас также может заинтересовать:
- Лорак и Повалий в очереди: Украина отберет звания народных артистов за поддержку войны
- Не только Ани Лорак и Седокова: продюсер рассказал об артистах-запроданцах, работающих на врага
- Умер Борис Моисеев - названа причина смерти артиста