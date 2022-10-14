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"Фанатки хотели, чтобы я умерла": почему от Киркорова сбежала невеста

14 октября 2022, 00:40

Известная дива сбежала от Киркорова, испугавшись фанаток-ведьм популярного певца.

'Фанатки хотели, чтобы я умерла': почему от Киркорова сбежала невеста
Фото novosti.ru

Оказывается у путиниста и скандалиста, российского певца Филиппа Киркорова была еще одна женщина, кроме Аллы Пугачевой. Как сообщают российские СМИ, у артиста была невеста, диджей Катя Гусева.

По словам артистки, они с Филипом знают друг друга уже очень давно, их первая встреча произошла когда она работала телеведущей и ей пришлось брать у него интервью. После того интервью, они с артистом стали видется чаще и пресса тут же уличила их в романе.

По словам Гусевой, она была вовсе не против выйти замуж за певца. Однако ее очень сильно пугали поклонницы Киркорова. "Фанатки слали мне проклятия, хотели, чтобы я умерла. Обещали мне проблемы со здоровьем. И так далее. Такое было. Это неприятно. Я такой человек верующий. После этого хожу в церковь, осадок остается. Слово человека ведь имеет силу", — пожаловалась Екатерина в шоу "Алена, блин!",— пожаловалась она.

Впрочем, отношения артистов так и не стали официальными и постепенно сошли на нет.

Напомним, ранее пропагандист Борис Корчевников и певец Филипп Киркоров устроили заочную перепалку.

На днях артиста, который поддерживает войну в Украине, Корчевников обвинил во взрыве Крымского моста. Он считает, что неудачи у российской армии начались после... богохульства Киркорова.

"В книге святого Николая Сербского "Война и Библия" все досконально об этом сказано. Святитель Николай, в причинах неудач и проигрышей на войне, на первое место поставил — богохульство. Потом уже — воровство, разврат и прочее", - выдал Корчеников, осуждая пляски Киркорова с крестом.

Филипп Киркоров
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